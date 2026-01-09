Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas

Venezuela, en vilo: Trump ataca el país, captura a Maduro y anuncia que tomará las riendas del Gobierno

"Buena suerte y que Dios os proteja": la captura de Maduro contada por Trump y sus militares

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela. / AFP / FEDERICO PARRA

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Carles Planas Bou

Barcelona
Tras el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidende de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. La situación en el país caribeño es de calma tensa. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país, pero al dictado de Estados Unidos y Donald Trump.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.

  1. Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
  2. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  3. La revolución del açaí: el nuevo oro negro de la Amazonia
  4. Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
  5. Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
  6. Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos
  7. El pacto entre Delcy Rodríguez y Donald Trump para mantener el Gobierno bolivariano sin Maduro
  8. Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas

Directo | Los presos españoles liberados en Venezuela llegarán a Madrid al mediodía

Venezuela está preparando la liberación de al menos otro preso español, según el ministro Albares

Trump dice que Corina Machado le llevará el Nobel la semana que viene: "He parado 8 guerras, merezco 8 premios de la paz"

China mantendrá su apoyo a Venezuela "sin importar cómo evolucione la situación política"

Trump asegura que EEUU iniciará ataques terrestres contra los cárteles que están "dirigiendo" México

La Fiscalía de Oregón investiga el tiroteo de un agente federal en Portland que ha herido a dos personas

Rusia ataca territorio ucraniano con su misil balístico hipersónico Oréshnik

Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día

