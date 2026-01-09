Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas

Tras el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidende de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. La situación en el país caribeño es de calma tensa. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país, pero al dictado de Estados Unidos y Donald Trump.

Trump se reunirá con María Corina Machado: "He parado 8 guerras, merezco 8 premios de la paz" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas. "Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News. El presidente de EEUU ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable". Aprovechando que la líder opositora venezolana tiene previsto llevarle el galardón, Trump se ha vanagloriado de "haber detenido ocho guerras". Por esa razón, ha rematado: "Merecería ocho premios Nobel de la paz".

Venezuela prepara la liberación de al menos otro preso español Los cinco españoles liberados por el régimen chavista en Venezuela llegarán a Barajas a las 13:15, si todo va como está previsto. Se encuentran en buenas condiciones físicas, aunque más delgados, según asegura el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que habló anoche con ellos. Hay esperanzas de que sigan las excarcelaciones de presos, considerados políticos por España. "Estamos pendientes de que pueda haber alguna liberación más, en concreto una persona que estamos siguiendo. Podría ser en las próximas horas", ha añadido el ministro. Lee la crónica de Mario Saavedra

Petro alerta de "una amenaza real" de acción militar de EEUU en Colombia El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cree que existe una "amenaza real" de una acción militar estadounidense contra Colombia, después del ataque y el secuestro de su homólogo Nicolás Maduro en Venezuela, según dijo a la cadena pública británica BBC. En declaraciones desde Bogotá difundidas en la página web de la emisora, Petro afirmó que Estados Unidos trata a otros países como parte de un "imperio" y señaló que la primera potencia global corre el riesgo de pasar de "dominar el mundo" a quedar "aislado". Tras la intervención en Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que una operación militar contra Colombia "suena bien" y advirtió a Petro de que debe "vigilar su trasero". Los dos mandatarios hablaron por teléfono el miércoles por la noche, tras lo cual el líder republicano adelantó que lo recibirá en la Casa Blanca en un futuro próximo.

Presos liberados El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, avanzó que los presos liberados en Venezuela está previsto que lleguen a al aeropuerto de Madrid-Barajas a las 13.15, si no hay retraso en el vuelo. Y apunta a que hay "esperanzas" de una nueva liberación "en próximas horas o días".

Albares, sobre los cinco españoles liberados: "Pronto estarán en casa" El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado que los cinco españoles liberados hoy en Venezuela ya están de camino a España. "Pronto estarán en casa con sus seres queridos", ha señalado. Asimismo, también ha dicho que ha hablado con ellos para transmitirles su alegría por su liberación. "Agradezco a la Embajada de España en Venezuela y todos los que han contribuido a que haya sido posible", ha acabado.

Familiares de presos políticos en Venezuela, a la expectativa tras anuncio de liberaciones Los familiares de los presos políticos en Venezuela están a la expectativa sobre las liberaciones anunciadas este jueves por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, al tiempo que pidieron claridad sobre cuántos de estos detenidos recibirán la medida. "Es importante reiterar y recordar que hasta ahora no hemos obtenido una lista oficial con los nombres y los apellidos y las cédulas de identidad de las personas que han sido excarceladas", señaló a los medios el activista Diego Casanova de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, conocida como El Helicoide.

Trump carga contra republicanos que votaron resolución sobre futuras misiones en Venezuela El presidente de EEUU, Donald Trump, cargó este jueves contra los cinco senadores que votaron junto a la bancada demócrata para aprobar una resolución conjunta que busca bloquear futuras incursiones en Venezuela, una medida que consideró intenta arrebatarle al jefe de Estado "la facultad de luchar y defender" al país. "Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que votaron junto con los demócratas en un intento de arrebatarnos la facultad de luchar y defender a EEUU Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían ser elegidos para ningún cargo público jamás", escribió Trump en su red Truth Social nombrando a los cinco miembros de su partido que votaron a favor.

Son cinco los presos españoles liberados por Venezuela Los presos españoles liberados por Venezuela son cinco, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad, y ya se disponen a viajar a España asistidos por la embajada en Caracas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado en un comunicado la puesta en libertad de estos españoles dentro del "número importante" de personas encarceladas cuya puesta en libertad ha sido anunciada este jueves por las autoridades venezolanas. "El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos", añade la nota de Exteriores, que revela además que el titular del Departamento, José Manuel Albares, ha podido hablar con todos ellos "personalmente".

Venezuela libera al periodista canario Miguel Moreno El Gobierno de Venezuela ha liberado este jueves al periodista grancanario Miguel Moreno Dapena, tras pasar 209 días de cautiverio en ese país, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Junto a Moreno, han recuperado la libertad los vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.