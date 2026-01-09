España - Estados Unidos
Albares habla con Marco Rubio tras el ataque de EEUU a Venezuela
La conversación ha durado alrededor de media hora
EFE
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado este viernes con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en su primer contacto oficial tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La conversación, avanzada por el diario 'El País' y confirmada a EFE por fuentes diplomáticas, ha durado alrededor de media hora y en ella han abordado tanto la situación que atraviesa Venezuela como la crisis ucraniana ante la agresión rusa. EFE
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- La revolución del açaí: el nuevo oro negro de la Amazonia
- Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya, Francia y resto de Europa contra el Mercosur y los cortes en la AP-7 y otras carreteras
- Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
- El Gobierno de Trump se salta el consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día
- Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
- Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos