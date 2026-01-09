Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finlandia
Venezuela

Venezuela está preparando la liberación de al menos otro preso español, según el ministro Albares

Los cinco liberados ayer llegarán a Barajas "a las 13:15" si todo sale como está previsto, ha afirmado el ministro de Exteriores.

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Mario Saavedra

Mario Saavedra

Madrid
Los cinco españoles liberados por el régimen chavista en Venezuela llegarán a Barajas a las 13:15, si todo va como está previsto. Se encuentran en buenas condiciones físicas, aunque más delgados, según asegura el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que habló anoche con ellos.

Hay esperanzas de que sigan las excarcelaciones de presos, considerados políticos por España. "Estamos pendientes de que pueda haber alguna liberación más, en concreto una persona que estamos siguiendo. Podría ser en las próximas horas", ha añadido el ministro.

Ayer, el presidente del Parlamento venezolano (AN) y jefe negociador del madurismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros. Entre ellos, cinco españoles, una de ellos con doble nacionalidad, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores.

Los excarcelados españoles son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, el canario Miguel Moreno Dapena, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y la defensora de los derechos humanos hispano-venezolana Rocío San Miguel. A los dos primeros se les acusaba de tener relación con el CNI y de estar involucrados en un presunto complot contra Nicolás Maduro.

Todo ocurre después de que Estados Unidos asaltara Venezuela y secuestrara a su presidente de facto, Nicolás Maduro, para llevárselo a ser juzgado por presunto narcoterrorismo en Estados Unidos.

Mediación de Zapatero

“Llevábamos muchos meses hablando con las autoridades de Venezuela para su liberación. Ya es una realidad", ha asegurado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en RTVE. “Ayer, según iban saliendo de las cárceles, se estaban concentrando en la residencia del embajador de España.”

La hispanovenezolana Rocío San miguel pidió al ministro "que trasladara todo su agradecimiento al presidente Pedro Sánchez y al expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero". El expresidente participó en las negociaciones para la liberación de los presos españoles, según confirman a este diario fuentes de su entorno.

