Trump y Petro mantienen una conversación telefónica por primera vez en medio de las amenazas de EEUU a Colombia

Ambos mandatarios conversan en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. / EFE

EFE

Bogotá
El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.

Fuentes del Gobierno colombiano confirmaron a EFE la conversación entre los presidentes, cuyos detalles posiblemente sean revelados por Petro durante su intervención en las manifestaciones que convocó en defensa "a la soberanía" tras las amenazas de su homólogo estadounidense.

TEMAS

