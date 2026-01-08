Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un tiroteo en una iglesia mormona de Salt Lake City, en Utah, deja al menos dos muertos y seis heridos

Testigos en la zona que escucharon los disparos describieron la experiencia como 'bastante aterradora'

Efectivos de la Policía de Salt Lake City, del estado de Utah.

EFE

Al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas tras un tiroteo a las afueras de una iglesia en Salt Lake City, según reportes de medios locales.

Las autoridades reportaron que ocho personas recibieron impactos de bala cerca de las 19:30 hora local (02:30 GMT del jueves) mientras se realizaba un servicio funerario en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la capital del estado de Utah.

Testigos en la zona que escucharon los disparos describieron la experiencia como 'bastante aterradora' y dijeron que se sintieron aliviados de que no ocurriera dentro de la iglesia, según reportó el canal de televisión local KUTV.

Tres personas se encuentran en estado crítico y otras tres víctimas se encuentran en condición desconocida, luego de que fueron trasladadas a hospitales de la zona, según el portavoz de la policía de Salt Lake City, Glen Mills, citado por el medio Deseret.

Hasta el momento el sospechoso permanece prófugo tras el tiroteo.

