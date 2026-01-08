Incursiones militares
El Senado de EEUU aprueba una resolución para intentar bloquear nuevos ataques de Trump en Venezuela
La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores republicanos se unieron a la bancada demócrata
EFE
El Senado estadounidense aprobó este jueves una resolución conjunta que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela y que contó con el apoyo de cinco republicanos.
La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría en el hemiciclo, se unieron a la bancada demócrata.
La resolución, presentada por los demócratas y copatrocinada por el republicano Rand Paul, representa en todo caso una reprimenda para con Trump tras la reciente operación para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro de la que el Congreso no fue informado previamente.
Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que de seguro la vetaría.
Para anular el veto, ambas cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios.
La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela.
