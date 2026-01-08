Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incursiones militares

El Senado de EEUU aprueba una resolución para intentar bloquear nuevos ataques de Trump en Venezuela

La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores republicanos se unieron a la bancada demócrata

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / Associated Press/LaPresse / LAP

EFE

Washington
El Senado estadounidense aprobó este jueves una resolución conjunta que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela y que contó con el apoyo de cinco republicanos.

La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría en el hemiciclo, se unieron a la bancada demócrata.

La resolución, presentada por los demócratas y copatrocinada por el republicano Rand Paul, representa en todo caso una reprimenda para con Trump tras la reciente operación para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro de la que el Congreso no fue informado previamente.

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que de seguro la vetaría.

Para anular el veto, ambas cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios.

La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela. 

DIRECTO Venezuela | Venezuela libera presos políticos tras la mediación de Zapatero

Crece la indignación por la muerte en Mineápolis de una mujer por disparos de un agente de inmigración

Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos, entre ellos varios españoles

El Senado de EEUU aprueba una resolución para intentar bloquear nuevos ataques de Trump en Venezuela

"Han matado a la agricultura": Los agricultores franceses invaden París con sus tractores para protestar contra el Mercosur

El drama de los refugiados venezolanos en Cúcuta: "Aquí nos discriminan mucho, las mujeres somos todas putas y los hombres todos ladrones"

Apagón en Berlín: ¿qué ha pasado y qué se sabe de las causas?

DIRECTO | Mueren tres personas en un ataque ruso contra una cafetería en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón