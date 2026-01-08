Un agente de la policía migratoria de EEUU mata a una mujer en Mineápolis: ¿qué se sabe y quién era la víctima?

La escalada de división interna en la que está sumido Estados Unidos dio este miércoles un nuevo salto tras la muerte de una mujer en Minneapolis, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en Inglés). El suceso, que ocurrió durante unas protestas contrarias a este mismo organismo instaurado por la Administración del presidente Donald Trump, ha provocado una amplia reacción por la que más de 4.000 personas se reunieron en la capital de Minnesota, y ha reabierto el debate en diversas esferas norteamericanas sobre el actuar de estos agentes.

La víctima, identificada como Renee Nicole Good según funcionarios locales citados por 'The New York Times', era una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de un niño de 6, que fue interceptada por varios agentes del ICE cuando conducía una camioneta Honda Pilot. Según los vídeos grabados por los vecinos que se encontraban en la zona, fue interceptada por varios agentes que le exigieron bajar del vehículo. En aquel momento, Good trató de dar marcha atrás mientras un agente forcejeaba con la puerta y al momento, un segundo miembro del ICE disparó repetidamente contra la furgoneta provocando la muerte de la mujer y que esta se estrella contra un poste de luz.

Según datos recopilados por el portal 'The Trace', dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EEUU, el caso de Good se convierte en el quinto episodio de incidentes con fallecidos durante operativos de ICE entre 2025 y 2026, la mayoría, durante paradas a vehículos. Pero en este caso destaca por el perfil de la víctima. Donde habitualmente habían sido personas migrantes o racializadas, en esta ocasión la fallecida es una mujer blanca de nacionalidad estadounidense. Descrita, según recogen varios medios de EEUU, como una mujer "amorosa", "amable" y "muy querida en la comunidad" que vivía en la ciudad junto a su pareja y su hijo.

Tras este incidente, ocurrido a menos de dos kilómetros de la calle donde se produjo la muerte de George Floyd a manos de un policía en 2020, miles de personas se han reunido en la avenida donde Good ha perdido la vida para rendirle homenaje con flores, velas, y mensajes reclamando la salida de ICE de la ciudad bajo la consigna "Minnesota no necesita más ICE".

Como parte de esta muestra de indignación, el alcalde demócrata de la ciudad, Jacob Frey, autor de esta frase contra el servicio antiinmigración, ha calificado de "basura" el argumento defendido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem, que justifica las acciones del agente del ICE asegurando que este actuó "en defensa propia". De hecho, en un primer momento el propio Trump acusó a la víctima de haber provocado dicho altercado y aseguró que era una "agitadora profesional" que había alterado el operativo, e incluso había tratado de "atropellar agresivamente" al agente que le disparó.

Una versión que no concuerda con ninguno de los vídeos difundidos del suceso y que ha sido rápidamente rebatida tanto por los familiares de Good, como por Frey y el gobernador demócrata de Minnesota y excandidato a la vicepresidencia en 2024, Tim Walz. Quien ha protagonizado numerosos encontronazos con Trump por la presencia del ICE y ha calificado la presencia de este organismo como un “acto de guerra” y un "espectáculo mediático".

Fuera de Minneapolis, el suceso ha alcanzado Nueva York donde un grupo de 400 personas se manifestaron el miércoles frente a una sede del ICE, y donde el recién elegido alcalde, el demócrata Zohran Mamdani, denunció a través de X el "asesinato" de Good y "el último horror en un año lleno de crueldad". "Nueva York está con los inmigrantes hoy y todos los días", agregó.

Ante el temor de una mayor movilización social y un aumento de las protestas tras la muerte de Good, el miércoles el Gobierno de Minnesota declaró el estado de emergencia y pidió a la Guardia Nacional que se preparara para que cientos de personas salieran a las calles. Todo ello en un momento de tensión por las políticas de Trump contra la comunidad somalí, la más numerosa de Minnesota con más de 84.000 personas, en su mayoría con residencia legal.

En este contexto, la Administración Trump habría desplegado a más de 2.000 agentes del ICE en Minnesota y reportado más de 400 arrestos; al tiempo que ha acabado con el Estatus de Protección Temporal para somalíes y ha vinculado a esta comunidad con investigaciones de fraude. Unas acusaciones que Walz consideró como discriminatorias contra una población históricamente asentada en el estado