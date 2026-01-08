Una gran manifestación contra el Gobierno colapsa Teherán: "Muerte al dictador"

Los partidarios del Sha Reza Pahlevi convocaron este jueves dos días de protestas en Irán y la capital Teherán quedó colapsada. El Gobierno decretó el corte del servicio de internet en todo el país en el duodécimo día de protestas, que desafía al poder y que ha causado hasta el momento al menos 45 muertos. Los manifestantes gritaban este jueves lemas como "Muerte al dictador" o "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989. También se leían lemas como "Es la batalla final, Pahlevi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979.

Las manifestaciones en Irán estallaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de los precios y el colapso del rial, lo que desencadenó una ola de acciones similares en otras ciudades. Desde entonces, se han extendido a 25 de las 31 provincias de Irán, según un recuento de la AFP basado en declaraciones oficiales y medios locales, y han dejado decenas de muertos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

Irán se encuentra "actualmente sometido a un corte de internet a escala nacional", afirmó en X la ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks, basándose en "datos en tiempo real" y refiriendo "una serie de medidas de censura digital (...) contra las manifestaciones". Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, volvió a llamar el jueves a "la máxima moderación" frente a los manifestantes, así como al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".

El balance de muertos en el movimiento de protesta no está claro. Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), que tiene sede en Noruega, al menos 45 manifestantes, incluidos ocho menores, murieron en las marchas de los últimos días.

Este miércoles fue la jornada más sangrienta, con 13 manifestantes muertos, según esa organización, que también indicó que "cientos" de personas resultaron heridas y que más de 2.000 fueron detenidas.

Al menos 36 universidades iraníes han participado en las protestas y en la difusión de lemas antigubernamentales. El miércoles fue el día más sangriento registrado hasta el momento, ya que ocho personas murieron en las regiones occidentales de Irán, además de cinco manifestantes más en Shiraz, Malard, Chenaran y Khoshkbijar. Mientras tanto, los medios estatales han informado de la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad en 12 días.

Munición real

Las fuerzas iraníes han utilizado munición real para reprimir las protestas y han llevado a cabo detenciones masivas y generalizadas en algunas ciudades. Las oenegés consideran que el uso de armas militares constituye "un crimen internacional" y hace un llamamiento "a una respuesta inmediata" de la comunidad internacional. "La evidencia muestra que la magnitud de la represión se vuelve más violenta y extensa cada día. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de actuar de manera decisiva, dentro del marco del derecho internacional, para prevenir la matanza masiva de manifestantes", señaló el director de la oenegé, Mahmud Amiry-Moghaddam.

Estas manifestaciones, inicialmente vinculadas al costo de la vida, son las más importantes en Irán desde las que tuvieron lugar tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini, detenida por llevar supuestamente mal ajustado el velo.

Irán acusa a EEUU

Irán acusó este jueves a Estados Unidos de incitar a la violencia y el terrorismo con sus "engañosas" declaraciones de apoyo a las protestas. "El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condena las injerencias y engañosas declaraciones de los funcionarios estadounidenses con respecto a los acontecimientos internos de Irán, describiéndolas como una clara indicación de la continuación de la hostilidad de Washington hacia la gran nación de Irán", indicó este departamento en un comunicado. La diplomacia iraní consideró Washington aplica una "política de máxima presión, amenazas e injerencia en los asuntos internos de Irán, con el objetivo de incitar a la violencia y el terrorismo y crear disturbios e inseguridad en Irán". Teherán aseguró que Estados Unidos libra una "una guerra económica" contra la República Islámica con las sanciones que limitan su economía y operaciones psicológicas con la diseminación de información falsa y las amenazas de intervenciones militares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado a Irán con nuevos ataques si mueren más manifestantes en las protestas, mientras que Israel ha mostrado su apoyo. El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtió ayer que Irán considera como una amenaza las declaraciones de Trump, y no permitirá que continúen sin respuesta.