Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga agricultoresMinessotaReunión Sánchez - JunquerasViento CatalunyaValentinaEmbalsesDelcy RodríguezSergio JiménezSupercopaGroenlandiaFestivos 2026Comprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

En Directo

Movilización

Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya y Europa contra el Mercosur y los cortes en carreteras

Protesta de tractores contra el acuerdo de Mercosur

Protesta de tractores contra el acuerdo de Mercosur / Anna Berga / ACN9

Víctor Vargas Llamas

Víctor Vargas Llamas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agricultores de toda Europa se movilizan hoy contra el inminente acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, con el que se prevé la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel y soja, entre otros productos agrícolas de países sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas más laxas de producción. Asimismo denuncian las condiciones fitosanitarias en los países del Mercosur son más laxas que en Europa, de manera que repercutiría de forma negatica en la salud de los consumidores y de los animales de granja.

Las movilizaciones ya han comenzado esta madrugada y se dejan notar en la movilidad de Catalunya por las protestas de payeses catalanes y del sur de Francia, que ya están bloqueando autopistas, entre otras movilizaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones de los agricultores en Catalunya y Francia contra el Mercosur.

Actualizar

TEMAS

  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
  3. Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
  4. Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
  5. Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”
  6. Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: 'El dinero será controlado por mí
  7. La revolución del açaí: el nuevo oro negro de la Amazonia
  8. El pacto entre Delcy Rodríguez y Donald Trump para mantener el Gobierno bolivariano sin Maduro

DIRECTO Venezuela | El trato a los presos políticos se endurece en Venezuela tras el ataque de EEUU

DIRECTO Venezuela | El trato a los presos políticos se endurece en Venezuela tras el ataque de EEUU

Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya y Europa contra el Mercosur y los cortes en carreteras

Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya y Europa contra el Mercosur y los cortes en carreteras

EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

Minnesota declara el estado de emergencia tras la muerte de una mujer por disparos de agentes migratorios

Minnesota declara el estado de emergencia tras la muerte de una mujer por disparos de agentes migratorios

DIRECTO | Un atque ruso en Ucrania deja a miles de personas sin energía y calefacción en pleno invierno

DIRECTO | Un atque ruso en Ucrania deja a miles de personas sin energía y calefacción en pleno invierno

DIRECTO GAZA | Un muerto y un herido en un nuevo ataque israelí en el sur del país

DIRECTO GAZA | Un muerto y un herido en un nuevo ataque israelí en el sur del país

Trump y Petro mantienen una conversación telefónica por primera vez en medio de las amenazas de EEUU a Colombia

Human Rights Watch denuncia la creciente represión del Gobierno laborista a las protestas en Reino Unido

Human Rights Watch denuncia la creciente represión del Gobierno laborista a las protestas en Reino Unido