Huelga de agricultores, hoy en directo: última hora de la protesta en Catalunya y Europa contra el Mercosur y los cortes en carreteras

Agricultores de toda Europa se movilizan hoy contra el inminente acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, con el que se prevé la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel y soja, entre otros productos agrícolas de países sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas más laxas de producción. Asimismo denuncian las condiciones fitosanitarias en los países del Mercosur son más laxas que en Europa, de manera que repercutiría de forma negatica en la salud de los consumidores y de los animales de granja.

Las movilizaciones ya han comenzado esta madrugada y se dejan notar en la movilidad de Catalunya por las protestas de payeses catalanes y del sur de Francia, que ya están bloqueando autopistas, entre otras movilizaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones de los agricultores en Catalunya y Francia contra el Mercosur.

Un centenar de tractores entra en el centro de París Un centenar de tractores ha entrado en París el jueves por la mañana, aunque "la mayoría está bloqueada en las puertas de la capital", indicó el Ministerio del Interior a la agencia AFP. Poco antes de las 08:00 horas, una veintena de tractores circulaba por el París intramuros, precisó la misma fuente. Los tractores fueron observados en particular al pie de la torre Eiffel y del Arco del Triunfo.

Llamamiento de los agricultores alemanes También en Alemania, los agricultores han hecho un llamamiento a bloquear algunas de las autovías de acceso a Berlín en protesta contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.

Contra los acuerdos de Cervera Los campesinos cargan contra los acuerdos que se firmaron en Cervera entre el Gobierno y el Gremio de la Pagesia Catalana y que, dicen, han sido incompletos. El sector recuerda que se asumieron compromisos claros con el sector que, en la actualidad, la mayoría no se han materializado. "Una vez más, las promesas quedan en papel mojado mientras el campo sigue ahogado", remarca el comunicado.

Normas más laxas e impacto en los consumidores Los agricultores sostienen asimismo que las condiciones fitosanitarias en los países del Mercosur son más laxas que en Europa, de manera que repercutiría de forma negatica en la salud de los consumidores y de los animales de granja.

Los payeses temen competencia desleal Los payeses se movilizan en protesta por el acuerdo comercial de la UE con los países del Mercosur por el que entrarán productos agrarios que les harán competencia desleal.

Previstos nuevos cortes en la red viaria principal catalana a lo largo de la mañana A lo largo de esta mañana se prevén nuevos cortes en diversos puntos de la red viaria principal catalana.

La autopista, cortada en ambos sentidos Los manifestantes han entrado en torno a las tres de la madrugada en la autopista y han bloqueado el paso, lo que ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha.