Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Kiev aplaude que EEUU haya interceptado un petrolero de bandera rusa en el Atlántico El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, celebró este miércoles que EEUU haya interceptado un petrolero con bandera de Rusia en el océano Atlántico al tratarse de "acciones" sin "miedo", algo, según él, relevante en el proceso para frenar la guerra de agresión contra su país. "La detención de un barco con bandera rusa en el Atlántico Norte subraya el decidido liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acogemos con satisfacción este enfoque para tratar a Rusia: actos, no temer", señaló el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de X. Según Sibiga, ese enfoque "también es relevante en el proceso de paz para traer más cerca una paz duradera" en el conflicto ruso-ucraniano. Sibiga aludía así a los esfuerzos internacionales liderados por EE.UU. para hacer avanzar un plan de paz.

Un ataque ruso en Ucrania deja a miles de personas sin energía y calefacción en pleno invierno Un ataque a gran escala con drones rusos dejó a miles de personas sin energía ni calefacción en las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, informó el miércoles por la noche el operador estatal del servicio eléctrico, mientras las temperaturas invernales caían por debajo de cero grados. Rusia ha bombardeado a su vecino casi a diario con aeronaves no tripuladas y misiles desde que lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. Al igual que en inviernos anteriores, Moscú ha intensificado sus ataques contra las instalaciones energéticas de Ucrania, lo que ha provocado cortes de calefacción y agua, en una estrategia que busca, según Kiev y sus aliados, desgastar a la población civil. "El enemigo ha llevado a cabo un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de varias regiones", informó el operador Ukrenergo poco antes de la medianoche del miércoles. "Como resultado, la mayoría de los consumidores de las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, incluidos los centros regionales, se han quedado sin electricidad", añadió.

Sumar acepta el envío de tropas españolas a Ucrania para un "cese al fuego" bajo el mandato de la ONU Sumar ha aceptado el envío de tropas españolas a Ucrania una vez haya un acuerdo de paz, para lograr un "cese al fuego" en el país y bajo el mandato de Naciones Unidas (ONU) o de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Según han trasladado este miércoles fuentes de la coalición a Europa Press, el cese el fuego en Ucrania es "un paso fundamental tras cuatro años de guerra abierta, destrucción y muerte" el cual puede incluir "en función de las condiciones que se den" la participación de tropas españolas. "En función de las condiciones que se den, eso puede incluir la participación de tropas españolas en una misión para la observación y verificación en Ucrania de un acuerdo de cese al fuego que permita el fin de los combates y siempre bajo un mandato multilateral como la OSCE o NNUU", han precisado.

Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó este miércoles en Nicosia su esperanza de que la guerra en su país, provocada por la invasión rusa de 2022, pueda terminar este semestre, durante la actual presidencia chipriota de la Unión Europea (UE). "Al comenzar Chipre su presidencia (europea), las negociaciones de paz han alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Trabajamos de manera muy, muy activa: Ucrania, nuestros socios europeos y, por supuesto, EE. UU. y todos los miembros de nuestra coalición de voluntades. Y es posible —y lo esperamos sinceramente— que esta guerra pueda terminar durante su presidencia", dijo el mandatario. "Todos entendemos cómo terminan guerras como ésta: Cuando la presión es lo suficientemente fuerte como para agotar la fuente de la guerra, llega la paz. Esa presión existe ahora y la UE desempeña un papel clave en mantenerla", aseguró.

Zelenski espera que no se le impongan a Ucrania "exigencias adicionales" en las negociaciones de paz El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha avisado este miércoles de que Ucrania está haciendo "todo lo que se le requiere" en el proceso de negociación de paz para acabar con la invasión de Rusia y que espera que no se le impongan "exigencias adicionales ni excesivas". "Estamos haciendo todo lo que nos corresponde por nuestra parte en el proceso de negociación. Esperamos que no se impongan a Ucrania exigencias adicionales ni excesivas", ha asegurado el mandatario ucraniano durante un discurso en la inauguración de la Presidencia de Chipre del Consejo de la Unión Europea, celebrada en Nicosia.

Antonio Costa: "Groenlandia pertenece a su pueblo y nada debe ser decidido sin él ni Dinamarca" El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó este miércoles que, ante las recientes presiones de EEUU para hacerse con el control sobre Groenlandia, "nada puede ser decidido" sin su pueblo y sin Dinamarca, a la que pertenece la isla ártica. "Europa no es solo una referencia geográfica. Es una comunidad de valores. Nuestra fuerza colectiva se basa en una economía próspera y en una mayor inversión en defensa. La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza", agregó. "Europa seguirá siendo una defensora firme e inquebrantable del derecho internacional y del multilateralismo", aseguró Costa. En cualquier caso, EEUU considera que Groenlandia es fundamental para controlar su espacio militar frente a Rusia y además dispone de riquezas en minerales importantes sin apenas población que pueda quejarse de daños medioambientales.

El posible envío de tropas a Ucrania aleja a IU y Podemos del bloque socialista La apuesta del Gobierno por enviar tropas a Ucrania cuando se materialice un plan de paz cuenta con la oposición frontal de Podemos y de IU, integrado en la coalición parlamentaria Sumar, mientras que PP recalca su apoyo a la nación ucraniana pero concretará su posición tras conocer los detalles de la hipotética misión de paz. Los grupos se han pronunciado así de cara a la ronda de contactos que mantendrá el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con los grupos parlamentarios para informar sobre las conclusiones de la reunión que mantuvo el martes en París con la Coalición de voluntarios, que trató la posibilidad de desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras cerrase un plan de paz. Entretanto, pese a la discrepancia de IU como socio de la coalición parlamentaria de izquierdas, el partido Sumar espera a que se concreten los detalles de un eventual envío de tropas ante un horizonte de paz en el país para decidir su apoyo.

Ucrania y EEUU negocian en París tras una cumbre europea que ha abierto esperanzas Los equipos ucraniano y estadounidenses continuaron sus negociaciones este miércoles sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania, al día siguiente de la cumbre de la Coalición de Voluntarios en París, que se saldó con un compromiso sobre garantías de seguridad por parte de Europa y EEUU que ha sido recibido por los ucranianos con un cauteloso optimismo. Aunque la treintena de miembros de la coalición han acordado sobre el papel aportar contribuciones a una fuerza multinacional en Ucrania y otras garantías de seguridad una vez haya un alto el fuego creíble, en la práctica los detalles exactos siguen siendo desconocidos. En particular, Ucrania aún no sabe si los garantes estarían dispuestos a enfrentarse directamente con las fuerzas rusas si Moscú reanudara los ataques tras un hipotético acuerdo de paz.

Ucrania denuncia ataques contra dos puertos de Odesa con un muerto y varios heridos El Gobierno ucraniano anunció este miércoles que se han producido dos ataques rusos contra sendos puertos en la región sureña de Odesa, en la costa del mar Negro, en los que ha muerto una persona y al menos cinco han resultado heridas. "Rusia ha golpeado otra vez dos puertos en la región de Odesa. Por desgracia, una persona ha muerto", informó el vice primer ministro, Oleksí Kuleba en Telegram, y agregó que han sufrido daños instalaciones portuarias, edificios administrativos y depósitos de crudo.