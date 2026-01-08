Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SupercopaUEGroenlandiaDermatosis nodularEmbalsesTransporte públicoOla de fríoSapiens'Valentina'Jayne TrckaFestivos 2026Comprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Militares ucranianos, durante un ejercicio, en la regiónde Zaporiyia.

Militares ucranianos, durante un ejercicio, en la regiónde Zaporiyia. / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
  3. Buena suerte y que Dios os proteja': la captura de Maduro contada por Trump y sus militares
  4. ¿Qué han dicho Rusia y China tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
  5. Así fue la operación de la CIA para capturar a Maduro: un chivato en el régimen y comandos practicando en Kentucky
  6. Estados Unidos negocia con la vicepresidenta Delcy Rodríguez una transición en Venezuela
  7. Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
  8. Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas

DIRECTO Venezuela | El trato a los presos políticos se endurece en Venezuela tras el ataque de EEUU

DIRECTO Venezuela | El trato a los presos políticos se endurece en Venezuela tras el ataque de EEUU

DIRECTO | Un atque ruso en Ucrania deja a miles de personas sin energía y calefacción en pleno invierno

DIRECTO | Un atque ruso en Ucrania deja a miles de personas sin energía y calefacción en pleno invierno

DIRECTO GAZA | Un muerto y un herido en un nuevo ataque israelí en el sur del país

DIRECTO GAZA | Un muerto y un herido en un nuevo ataque israelí en el sur del país

Trump y Petro mantienen una conversación telefónica por primera vez en medio de las amenazas de EEUU a Colombia

Human Rights Watch denuncia la creciente represión del Gobierno laborista a las protestas en Reino Unido

Human Rights Watch denuncia la creciente represión del Gobierno laborista a las protestas en Reino Unido

Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más

Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más

Muere una mujer por disparos de agentes migratorios de EEUU en Minnesota

Muere una mujer por disparos de agentes migratorios de EEUU en Minnesota