Es noticia
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
  3. Buena suerte y que Dios os proteja': la captura de Maduro contada por Trump y sus militares
  4. ¿Qué han dicho Rusia y China tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
  5. Así fue la operación de la CIA para capturar a Maduro: un chivato en el régimen y comandos practicando en Kentucky
  6. Estados Unidos negocia con la vicepresidenta Delcy Rodríguez una transición en Venezuela
  7. Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
  8. Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas

DIRECTO Venezuela | El trato a los presos políticos se endurece en Venezuela tras el ataque de EEUU

DIRECTO | Un atque ruso en Ucrania deja a miles de personas sin energía y calefacción en pleno invierno

DIRECTO GAZA | Un muerto y un herido en un nuevo ataque israelí en el sur del país

Trump y Petro mantienen una conversación telefónica por primera vez en medio de las amenazas de EEUU a Colombia

Human Rights Watch denuncia la creciente represión del Gobierno laborista a las protestas en Reino Unido

Human Rights Watch denuncia la creciente represión del Gobierno laborista a las protestas en Reino Unido

Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más

Muere una mujer por disparos de agentes migratorios de EEUU en Minnesota