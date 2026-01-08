DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Hamás critica a la UNRWA por rescindir contratos a empleados fuera de Gaza

El movimiento islamista palestino Hamás calificó de "injusta" este miércoles la decisión de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de rescindir los contratos de empleados que se encuentran fuera de la Franja de Gaza y que habían sido puestos en licencia excepcional. En un comunicado, Hamás "considera que se trata de una decisión injusta que viola los derechos básicos de empleados que no pueden regresar a Gaza" debido a las circunstancias de la guerra y al cierre del paso de Rafah". La organización islamista hizo un llamamiento a la UNRWA para que dé marcha atrás en esta decisión y "cumpla con su papel y su deber" hacia la población palestina y hacia su propio personal.al tiempo que la instó a centrar sus esfuerzos en la asistencia humanitaria a la población de Gaza. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos anunció este miércoles que una grave crisis financiera la había obligado esta semana a despedir a cientos de empleados de Gaza que ya habían abandonado el territorio. "El martes, 571 miembros del personal local de la UNRWA, fuera de Gaza, fueron informados de que serían separados de la agencia con efecto inmediato", señaló un portavoz de esa agencia a la AFP en un correo electrónico.