DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El movimiento islamista palestino Hamás denunció este miércoles la decisión de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de rescindir los contratos de empleados que se encuentran fuera de la Franja de Gaza y que habían sido puestos en licencia excepcional. En un comunicado, Hamás "considera que se trata de una decisión injusta que viola los derechos básicos de empleados que no pueden regresar a Gaza" debido a las circunstancias de la guerra y al cierre del paso de Rafah". La organización islamista hizo un llamamiento a la UNRWA para que dé marcha atrás en esta decisión y "cumpla con su papel y su deber" hacia la población palestina y hacia su propio personal.al tiempo que la instó a centrar sus esfuerzos en la asistencia humanitaria a la población de Gaza. Hamás pidió además a la comunidad internacional que adopte una postura unificada para presionar a Israel a fin de que levante las restricciones que, según denunció, obstaculizan las operaciones humanitarias en la Franja.
Al menos dos muertos en un ataque israelí en el norte de Gaza pese al alto el fuego
Al menos dos personas han muerto este miércoles en un ataque llevado a cabo por el Ejército de Israel contra una vivienda en ciudad de Gaza, mientras que las autoridades israelíes han confirmado la muerte de un "terrorista de alto rango" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025. Fuentes consultadas por el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, ha informado del balance de víctimas mortales, indicando que además hay "varios heridos" como consecuencia del "bombardeo por parte de aviones de la ocupación a una casa" en el barrio de Al Tufá, en el este de ciudad de Gaza. Minutos antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet han denunciado que durante la jornada "terroristas" de Hamás "dispararon contra una zona donde operan" tropas israelíes en el norte de la Franja, lo que "constituye una violación del acuerdo de alto el fuego".
El movimiento islamista palestino Hamás calificó de "injusta" este miércoles la decisión de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de rescindir los contratos de empleados que se encuentran fuera de la Franja de Gaza y que habían sido puestos en licencia excepcional. En un comunicado, Hamás "considera que se trata de una decisión injusta que viola los derechos básicos de empleados que no pueden regresar a Gaza" debido a las circunstancias de la guerra y al cierre del paso de Rafah". La organización islamista hizo un llamamiento a la UNRWA para que dé marcha atrás en esta decisión y "cumpla con su papel y su deber" hacia la población palestina y hacia su propio personal.al tiempo que la instó a centrar sus esfuerzos en la asistencia humanitaria a la población de Gaza. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos anunció este miércoles que una grave crisis financiera la había obligado esta semana a despedir a cientos de empleados de Gaza que ya habían abandonado el territorio. "El martes, 571 miembros del personal local de la UNRWA, fuera de Gaza, fueron informados de que serían separados de la agencia con efecto inmediato", señaló un portavoz de esa agencia a la AFP en un correo electrónico.
El ejército israelí ataca una residencia familiar en Gaza al oeste de la línea amarilla
El Ejército israelí atacó este miércoles una casa familiar en el barrio de Al Tufa, en la zona noroeste de la ciudad de Gaza situada al oeste de la 'línea amarilla', según informaron a EFE fuentes locales. "Hoy miércoles, terroristas de Hamás dispararon contra una zona donde operan tropas israelíes en el norte de la Franja de Gaza", afirmó a su vez el Ejército israelí en un comunicado. "En respuesta, el Ejército y el Shin Bet (agencia israelí de seguridad interior) atacaron con precisión a un terrorista clave de Hamás que perpetraba ataques terroristas contra las tropas en el norte de la Franja de Gaza", agregó la nota militar, sin especificar el número de víctimas. Fuentes locales informaron a EFE de que el ataque se produjo contra la vivienda de la familia Adwan, cerca de la calle Yafa de la ciudad de Gaza. Según las fuentes, la casa fue bombardeada dos veces por aviones militares israelíes.
La India e Israel estrechan sus lazos geoestratégicos
El primer ministro de India, Narendra Modi, y su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, han reafirmado este miércoles su "resolución" a "acabar con la amenaza del terrorismo" durante su primera conversación telefónica de este 2026. "Hemos intercambiado posibles formas de mejorar la relación estratégica entre India e Israel a lo largo de este año y hemos hablado de la situación en la región", ha explicado Modi en un mensaje difundido a través de redes sociales. "También hemos reafirmado nuestra resolución a luchar contra el terrorismo con gran determinación", ha aseverado. Netanyahu, por su parte, ha recalcado que Israel "valora la alianza" entre las partes y la "determinación compartida a la hora de acabar con el terrorismo".
El Líbano anuncia un muerto y un herido en el nuevo ataque israelí en el sur del país
Una persona murió y otra resultó herida en un ataque de un dron israelí contra un automóvil en la localidad libanesa de Juaiya, según anunció este miércoles el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Sanidad Pública del Líbano. El Ejército israelí había justificado hoy mismo la acción contra "un terrorista" del grupo chií libanés Hizbulá "en respuesta a las continuas violaciones" por parte de ese grupo de los acuerdos de alto el fuego. Israel golpeó de nuevo el sur del Líbano tras la muerte ayer, martes, de al menos dos personas en otro ataque contra una aldea de esa zona, que siguió a uno más el lunes. Ante estos ataques, el presidente libanés, Joseph Aoun, acusó ayer a Israel de actuar para frustrar los intentos de su Gobierno, así como de otros actores "regionales e internacionales", de consolidar el alto al fuego.
La ONU acusa a Israel de "apartheid" en Cisjordania
La ONU acusó este miércoles a Israel de haber intensificado la discriminación y la segregación de los palestinos en Cisjordania y pidió al país que ponga fin a su "sistema de apartheid". En un demoledor informe, la oficina de derechos humanos de la ONU estimó que la "discriminación sistemática" contra los palestinos en los territorios palestinos ocupados se ha "deteriorado drásticamente" en los últimos años. "Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania", sostuvo el jefe de esta oficina, Volker Türk, en un comunicado. "Ya sea para acceder al agua, a la escuela, acudir al hospital, visitar a familiares o amigos, o recolectar aceitunas, cada aspecto de la vida de los palestinos en Cisjordania está controlado y restringido por las leyes, políticas y prácticas discriminatorias de Israel", añadió.
Las autoridades de Gaza alertan de que los suministros de laboratorio están "en niveles catastróficos"
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han alertado este miércoles de que los suministros de laboratorio se encuentran "en niveles catastróficos" debido a las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria al enclave a pesar del acuerdo alcanzado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el territorio costero. "La escasez de suministros de laboratorio ha llegado a niveles catastróficos, afectando al suministro de atención médica a pacientes", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha detallado que "el 75 por ciento de las pruebas sobre químicos no están disponibles" y que "el 90 por ciento de los suministros para análisis de sangre y materiales de transfusión están a cero".
Hamás busca los restos del último rehén en un barrio de la ciudad de Gaza
El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, buscan este miércoles en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza los restos del único rehén israelí que queda en la Franja palestina, el policía Yan Gvili, según han informado a EFE fuentes locales. Estas han indicado que la búsqueda se está haciendo con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, que suele supervisar este tipo de operaciones.
Las Brigadas Al Qasam ya buscaron a principios de diciembre el cuerpo de Gvili en el mismo barrio de la capital gazatí en el que ahora están llevando a cabo una nueva prospección. Junto a la liberación de los 20 rehenes vivos de Gaza, que se produjo con la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, la devolución de los 28 muertos es uno de los compromisos que Hamás tiene que cumplir en la primera fase del acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.
Un informe publicado por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, muestra que la continuada violencia de los colonos israelís en Cisjordania se ha intensificado, "en muchos casos con el consentimiento, el apoyo y la participación de las Fuerzas de Seguridad de Israel". Sobre esto, Volker Türk, encargado de este departamento, ha denunciado que de los más de 1.500 asesinatos de palestinos entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2025, las autoridades israelíes solo abrieron 112 investigaciones y realizaron una condena.
Por otro lado, el informe menciona el impacto que tienen las restricciones de movimiento en los derechos de la población palestina, con problemas para acceder a sus trabajos y a sus tierras, lo que les genera grandes dificultades económicas. Además, señala que la construcción de nuevas carreteras, solo accesibles a colonos, "desconecta a las comunidades palestinas unas de otras".
Asimismo, denuncia la expansión ininterrumpida de asentamientos judíos ilegales, con la apropiación de decenas de miles de hectáreas de tierras palestinas.Como ejemplo reciente, cita la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad Israelí de 19 nuevos asentamientos "para bloquear el establecimiento de un Estado palestino".
