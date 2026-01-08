20 españoles se quedan atrapados en una isla de Yemen tras la suspensión de vuelos por conflictos

Una veintena de españoles que se vieron afectados por la suspensión de los vuelos en la isla de Socotra debido al conflicto armado en Yemen continúan a la espera de la reanudación del tráfico aéreo, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. La embajada de España en El Cairo (Egipto), acreditada ante Yemen, está al tanto y en contacto con los españoles, han explicado las fuentes, que han asegurado que todos se encuentran bien y en espera de poder emprender su vuelo de regreso a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Al menos 600 turistas extranjeros, entre ellos una veintena de españoles, quedaron varados tras la interrupción del tráfico aéreo hacia la remota isla de Socotra, debido a los enfrentamientos en el este del país entre las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, y los separatistas apoyados por Emiratos Árabes Unidos. El último vuelo partió de Socotra el pasado 22 de diciembre y antes de la suspensión la isla contaba con vuelos desde Abu Dabi operados por una aerolínea de Emiratos Árabes Unidos, así como con vuelos de Yemenia desde El Cairo.

Hasta el momento, dos vuelos de evacuación han sacado del país a 324 turistas. El primero salió el miércoles de la isla con 179 personas a bordo y el segundo despegó el jueves con otros 145 extranjeros. Las autoridades yemeníes han asegurado a Efe que se prevén dos vuelos adicionales para el viernes y el sábado para evacuar a los turistas restantes de la isla, aunque no han señalado si la veintena de españoles atrapados salieron en el vuelo de hoy o están asignados para los de estos próximos dos días.

Socotra, un archipiélago del océano Índico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y conocido por su singular biodiversidad, se ha mantenido prácticamente al margen de la violencia del prolongado conflicto del Yemen. Sin embargo, la reanudación de los combates en el continente en los últimos días ha interrumpido los viajes aéreos a la isla.

El Ministerio de Asuntos Exteriores continúa desaconsejando viajar a Yemen en cualquier circunstancia, incluyendo Socotra, y recuerda que la embajada de España en Saná se encuentra cerrada y que, por tanto, el alcance de la asistencia consular es limitado. Señala, no obstante, que en caso de emergencia se puede contactar con la embajada en El Cairo, que es la que mantiene el contacto con los españoles atrapados en la isla yemení.