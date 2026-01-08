En Directo
Al minuto
Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
Venezuela, en vilo: Trump ataca el país, captura a Maduro y anuncia que tomará las riendas del gobierno
"Buena suerte y que Dios os proteja": la captura de Maduro contada por Trump y sus militares
Tras el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidende de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. La situación en Venezuela es de calma tensa. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.
Denuncia por la deportación de dos periodistas tras 10 horas detenidos
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó la noche de este miércoles que el periodista colombiano Jeff Martínez y el mexicano Julián Mazoy fueron deportados del país "después de diez horas detenidos". Ambos habían intentado cruzar la frontera con Colombia poco después del mediodía hora local, tras lo que permanecieron "incomunicados y sin poder ser ubicados", según el sindicato. "Fueron sometidos a lo que calificaron como 'tortura psicológica', recibieron amenazas y les revisaron y vaciaron sus equipos de trabajo y teléfonos", señaló el SNTP en la red social X. En una publicación previa, la organización gremial advirtió que "decenas de periodistas" han "intentado ingresar a Venezuela por la frontera y las autoridades venezolanas lo han impedido". La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió el martes a las autoridades venezolanas respetar y garantizar la libertad de prensa, tras la detención de 14 periodistas en medio de la incertidumbre que atraviesa el país por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Fracción parlamentaria opositora de Venezuela impulsará ley para liberar a presos políticos
Una fracción parlamentaria opositora de Venezuela impulsará una ley de amnistía para lograr la liberación de todos los presos políticos del país suramericano, informó este miércoles el diputado Luis Emilio Rondón, en momentos en que antichavistas y ONG presionan para la liberación de estos detenidos como parte del nuevo capítulo que parecen haber abierto Caracas y Washington en sus relaciones. "Nosotros vamos a impulsar desde la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) con el grupo de organizaciones políticas que nos acompañan en la fracción parlamentaria, un proyecto de ley de amnistía (...) que signifique llevarle tranquilidad, sosiego a la familia de las personas que están injustamente detenidas, incluyendo menores de edad", señaló el también vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo en rueda de prensa.
Chavistas marchan en Caracas por la libertad de Maduro y en respaldo a Rodríguez
Miles de chavistas miembros de consejos comunales, comunas y militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marcharon en Caracas este miércoles para insistir en la liberación del presidente Nicolás Maduro, detenido en EEUU tras ser capturado en un ataque de tropas estadounidenses a la capital venezolana, y ofrecer su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los manifestantes participaron en la marcha con pancartas con mensajes como 'Los queremos de vuelta', mientras portaban banderas de Venezuela y exhibían fotografías del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) e imágenes de Maduro y Flores.
La oposición venezolana dice que Trump no tiene competencias para descartar elecciones
El vicepresidente del partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT), Luis Emilio Rondón, dijo este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene competencias para decidir sobre la realización de elecciones en el país suramericano, después de que el mandatario descartara la convocatoria a comicios en los próximos 30 días. "La Administración de Trump no tiene competencia alguna para pertenecer o descartar lo que el pueblo venezolano decida hacer. Nosotros creemos que lo más importante es que nos pongamos de acuerdo nosotros (los venezolanos)", señaló el también diputado al Parlamento en rueda de prensa en Caracas tras ser preguntado sobre una declaración de Trump en la que descartó la convocatoria a comicios en Venezuela.
Rubio explica que el plan de EEUU para Venezuela pasa por tres fases: estabilidad, recuperación y transición
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha explicado este miércoles que el plan de la Administración de Donald Trump para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro pasa por tres fases, siendo la última la "transición" política en el país latinoamericano. "Es un proceso triple (...) El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos", ha declarado Rubio en declaraciones a la prensa desde Washington, agregando que para ello están incautando petroleros y que están "a punto de cerrar un acuerdo para retirar todo el petróleo atascado en Venezuela". Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la segunda fase, la llamada "recuperación", consiste en "garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al petróleo venezolano". "Al mismo tiempo, se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela, para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil", ha manifestado. Por último, ha indicado que la tercera fase "será de transición". "Algunos aspectos de estos se solaparán", ha matizado antes de sostener que dará "más detalles en los próximos días" pero que cree que están "avanzando de forma muy positiva".
El trato a los presos políticos se endurece en Venezuela tras el ataque de EEUU
La oenegé Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó este miércoles del "patrón de endurecimiento" contra los presos políticos en Venezuela, tras denunciar la suspensión de visitas y entrega de "paquetería", que incluye alimentos, medicinas y otros insumos, según reportes que la organización dijo haber recibido. En su cuenta de X, JEP indicó que estas medidas fueron adoptadas "sin información oficial ni criterios transparentes" y "agravan el clima de zozobra que atraviesan las familias venezolanas tras los recientes acontecimientos vividos en el país", después de que EEUU capturara al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia bajo las órdenes de EEUU sin introducir ningún cambio que apunte a una transición política hacia una democracia real.
Hasta 80 personas murieron por el ataque de EEUU para secuestrar a Maduro y su esposa
El ataque de Estados Unidos en Venezuela para el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, supuso la muerte de al menos a 32 militares cubanos, 24 venezolanos y dos mujeres civiles. Medios estadounidenses cifran en alrededor de 80 el número de víctimas mortales. Una vendedora callejera colombiana y una anciana venezolana fallecieron en el asalto. Respecto del asesinato de civiles, a los que el presidente Donald Trump nunca alude cuando ensalza el éxito de la operación, se encuentran al menos la vendedora colombiana Yohana Rodríguez, de 45 años, y Rosa Elena González, una abogada de 78 años y residente en el estado de La Guaira, cercano a Caracas. El diario 'The Washington Post' ha informado de que en la operación murieron "alrededor de 75 personas". 'The New York Times', por su parte eleva la cifra a 80. Entre los 56 militares reconocidos oficialmente y los 80 estimados por estos medios no se ha identificado a nadie.
EEUU dice que la tripulación del petrolero incautado en el Atlántico podría ser enjuiciada
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles que la tripulación del petrolero interceptado en el Atlántico Norte podría ser trasladada a Estados Unidos para su enjuiciamiento debido a que sobre el buque pesa una orden judicial de captura por violaciones a las sanciones impuestas por Washington. "Se trataba de un buque de la flota fantasma venezolana que ha transportado petróleo sancionado, y Estados Unidos, bajo la Presidencia actual, no va a tolerar esto", indicó Leavitt en rueda de prensa. La secretaria de Prensa estadounidense insistió en que el petrolero, que Washington llevaba persiguiendo por más de dos semanas y que portaba bandera rusa, había sido sancionado y tenía "una orden judicial de incautación". "Esto significa que la tripulación está sujeta a enjuiciamiento por cualquier violación de la ley federal, y será trasladada a Estados Unidos para su procesamiento judicial si fuera necesario", añadió.
La Casa Blanca dice que el acuerdo con Venezuela incluye crudo sancionado a bordo de buques
La Casa Blanca puntualizó este miércoles que el crudo que Caracas habría acordado transferir a Washington para su comercialización incluye petróleo "sancionado" y "a bordo de buques" y añadió que el Gobierno interino venezolano "ha accedido a liberar" esos hidrocarburos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el pacto anunciado un día antes por el presidente estadounidense, Donald Trump, "trata del petróleo sancionado almacenado en barriles y buques debido al efectivo bloqueo impuesto por Estados Unidos" a Venezuela, como parte de las presiones al depuesto presidente, Nicolás Maduro. "Las autoridades interinas han acordado liberar ese petróleo hacia EEUU, por lo que llegará a nuestro país muy pronto", adelantó Leavitt, quien además anunció que Washington ya ha comenzado a comercializar el crudo venezolano en el mercado global.
La Casa Blanca reitera que las decisiones de Venezuela serán "dictadas" por EEUU
Las decisiones que tome el nuevo Gobierno venezolano serán "dictadas" por Estados Unidos, aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela", declaró en rueda de prensa. "Así que seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América" añadió.
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
- Buena suerte y que Dios os proteja': la captura de Maduro contada por Trump y sus militares
- ¿Qué han dicho Rusia y China tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
- Así fue la operación de la CIA para capturar a Maduro: un chivato en el régimen y comandos practicando en Kentucky
- Estados Unidos negocia con la vicepresidenta Delcy Rodríguez una transición en Venezuela
- Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
- Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas