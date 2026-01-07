Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SupercopaUEGroenlandiaDermatosis nodularEmbalsesTransporte públicoOla de fríoSapiens'Valentina'Jayne TrckaFestivos 2026Comprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Ataque de EEUU a Venezuela

Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

El mandatario agrega que las compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en EEUU"

El presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump. / Evan Vucci / AP

EFE

Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se comprometió a comprar "exclusivamente" productos fabricados en su país, con el dinero que resulte de su nuevo acuerdo petrolero.

En una publicación de Truth Social, el mandatario dijo que "Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo Petrolero".

Trump agregó que las compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".

Con este nuevo anuncio Estados Unidos se convertirá en el "principal socio" de Venezuela, según el republicano.

El anuncio llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

Noticias relacionadas y más

"(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", dijo esta tarde la vocera presidencial de EE.UU. Karoline Leavitt.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
  3. Buena suerte y que Dios os proteja': la captura de Maduro contada por Trump y sus militares
  4. ¿Qué han dicho Rusia y China tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
  5. Así fue la operación de la CIA para capturar a Maduro: un chivato en el régimen y comandos practicando en Kentucky
  6. Estados Unidos negocia con la vicepresidenta Delcy Rodríguez una transición en Venezuela
  7. Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
  8. Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas

Trump y Petro mantienen una conversación telefónica por primera vez en medio de las amenazas de EEUU a Colombia

Human Rights Watch denuncia la creciente represión del Gobierno laborista a las protestas en Reino Unido

Human Rights Watch denuncia la creciente represión del Gobierno laborista a las protestas en Reino Unido

Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos

Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más

Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más

Muere una mujer por disparos de agentes migratorios de EEUU en Minnesota

Muere una mujer por disparos de agentes migratorios de EEUU en Minnesota

Muere una mujer por disparos de agentes migratorios de EEUU en Minnesota

José J. Sanmartín, asesor en inteligencia: "Atacar Groenlandia sería el mayor desastre en la historia de EEUU, incluso mayor que la guerra civil"

DIRECTO Venezuela | El trato a los presos políticos se endurece en Venezuela tras el ataque de EEUU

DIRECTO Venezuela | El trato a los presos políticos se endurece en Venezuela tras el ataque de EEUU