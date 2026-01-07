Ataque de EEUU a Venezuela
Trump asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos
El mandatario agrega que las compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en EEUU"
EFE
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se comprometió a comprar "exclusivamente" productos fabricados en su país, con el dinero que resulte de su nuevo acuerdo petrolero.
En una publicación de Truth Social, el mandatario dijo que "Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo Petrolero".
Trump agregó que las compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".
Con este nuevo anuncio Estados Unidos se convertirá en el "principal socio" de Venezuela, según el republicano.
El anuncio llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.
La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.
"(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", dijo esta tarde la vocera presidencial de EE.UU. Karoline Leavitt.
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
- Buena suerte y que Dios os proteja': la captura de Maduro contada por Trump y sus militares
- ¿Qué han dicho Rusia y China tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
- Así fue la operación de la CIA para capturar a Maduro: un chivato en el régimen y comandos practicando en Kentucky
- Estados Unidos negocia con la vicepresidenta Delcy Rodríguez una transición en Venezuela
- Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
- Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas