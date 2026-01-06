Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La noche de Caracas se sacude por disparos en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y otras zonas

Algunos testigos aseguraron que las balaceras duraron hasta 20 minutos. Ninguna autoridad hizo comentarios al respecto

Se escucha un fuerte tiroteo en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela

Se escucha un fuerte tiroteo en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela

Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires
Donald Trump le explicaba a la cadena NBC que la captura de Nicolás Maduro no había contado con la colaboración de Delcy Rodríguez, quien este lunes asumió como "presidenta encargada" de Venezuela. El magnate republicano también descartó elecciones inmediatas porque "tenemos que arreglar el país primero". Advirtió que Estados Unidos podría intervenir nuevamente si Rodríguez dejara de cooperar. "Estamos preparados". Por el momento, los secretario de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, estarán a cargo de coordinar la transición. Pocos minutos más tarde, Caracas se sobresaltó. Se escucharon ráfagas de disparos y detonaciones en las cercanías del Palacio de Miraflores que pasó a ser ocupado por Rodríguez.

Numerosos caraqueños reportaron sobre los hechos con sus teléfonos y divulgaron las imágenes de lo que sucedía alrededor de la sede del Poder Ejecutivo, en el centro de la capital.

Según distintas versiones, en la noche del lunes sobrevolaron la zona drones no identificados y unidades de defensa antiaérea abrieron fuego, lo que generó luego una ola de disparos, así como pánico entre residentes y transeúntes.

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a AFP un vecino del palacio. "Solo vi algunas luces. Duró aproximadamente un minuto".

También se reportó la presencia de hombres armados patrullando las calles aledañas. De acuerdo con el portal El Pitazo se reportaron hechos análogos en en otras zonas de la ciudad como La Candelaria y Los Próceres. "Fue una balacera como de 20 minutos", dijo un ciudadano. "Otras de las zonas de Caracas donde también fueron reportadas detonaciones son la avenida Baralt, La Pastora, Capuchinos, 23 de Enero, Parque Carabobo y la avenida Urdaneta".

En diferentes videos que circularon en redes sociales se alcanzaban a escuchar disparos y se veían fogonazos de armas de alto calibre en la oscuridad de la noche.

Las sedes de los principales ministerios fueron evacuadas como medida de seguridad.

Desde la captura de Maduro, en las inmediaciones de Miraflores se reforzó la seguridad con efectivos militares.

Las autoridades provisionales no han emitido información oficial sobre el origen o las causas de los disparos. El silencio no hizo más que propagar la ola de rumores y especulaciones en las redes sociales y a través de los mensajes telefónicos. Los venezolanos han perdido la capacidad de sorpresa después de la captura de Maduro. Todo puede suceder en ese país.

