Amenaza a un aliado

La Casa Blanca confirma que baraja el uso del Ejército entre sus "opciones" para hacerse con Groenlandia

Dinamarca y Groenlandia piden al secretario de Estado de EEUU que concierte una reunión a nivel de ministros de Exteriores

Archivo - Imagen de archivo del Alto Tribunal de Groenlandia

Archivo - Imagen de archivo del Alto Tribunal de Groenlandia / Europa Press/Contacto/Johan Nilsson / Tt - Archivo

Redacción

Madrid
La Casa Blanca ha confirmado este martes que el presidente de EEUU, Donald Trump, también incluye el uso del Ejército entre el abanico de posiblidades a su disposición para hacerse con el control de Groenlandia.

"El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar al Ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", según un comunicado remitido por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, recogido por los medios norteamericanos.

El secretario de Estado Marco Rubio ha matizado en una reunión informativa privada con legisladores que dichas amenazas no indicaban una invasión inminente y que el objetivo es comprar la isla a Dinamarca, según The Wall Street Journal.

Fuentes de la cadena CBS han indicado también que entre otras opciones que baraja Trump siguen vigentes la posibilidad de comprar Groenlandia o formar un firmar un pacto de libre asociación. Estas fuentes, en cualquier caso, han indicado que la intención del presidente norteamericano es la de resolver esta cuestión antes del final de su mandato.

"Seguridad nacional"

En los últimos días, Donald Trump ha vuelto a insistir en que Estados Unidos tiene que anexionarse este amplio territorio insular por una cuestión de "seguridad nacional", si bien las autoridades de Dinamarca y Groenlandia han reclamado que cesen las amenazas norteamericanas, apelando a que Copenhague es un aliado históricamente cercano a Washington y que la isla ártica "no está en venta".

En medio de esta situación, la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt; y su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen, han confirmado que han pedido al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, concertar un encuentro a tres para intentar paliar el incremento de la tensión de las últimas semanas.

"El Gobierno de Groenlandia y el Gobierno danés se han puesto en contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para solicitar una reunión ministerial a la brevedad posible", ha indicado Motzfeldt primero y confirmado el ministro danés después.

"Ha llegado el momento de que nos pongamos en contacto con nuestros colegas estadounidenses, el secretario de Estado estadounidense, para concertar una reunión. Así que lo solicitamos ayer (por el martes). No puedo decir nada sobre cuándo tendrá lugar, pero tenemos que aclarar algunos malentendidos, afirma Rasmussen.

