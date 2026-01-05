Vaivén
Fran Rivera y Vito Quiles, denunciados ante la Fiscalía por pedir a Trump que ataque a Sánchez
El exsenador de Compromís Carles Mulet envía sendos escritos por delitos de traición o provocar contra el orden constitucional
Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
Redacción Levante-EMV
El exsenador de Compromís Carles Mulet se ha convertido en las últimas horas en una especie de denunciante en serie de posibles delitos de odio vinculados al ataque de Estados Unidos a Venezuela, con el secuestro y detención de Nicolás Maduro. No le hizo mucha gracia que el torero Fran Rivera felicitara a Donald Trump por su actuación contra Venezuela, y además le invitase a hacer lo mismo en España. "Hay que seguir, mire para acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina", dijo el matador de toros en un vídeo a través de su redes sociales.
"A ver si la Fiscalía abre diligencias, os animo a presentarlo en vuestras demarcaciones provinciales", respondió en X Mulet, tras compartir una denuncia presentada contra Rivera ante la Fiscalía para que ese material sea analizado, por si quiere actuar de oficio. Cree que puede darse un delito de traición, de provocación pública, o provocación a delitos contra el orden constitucional, entre otros.
Minutos después ha presentado otro escrito alertando de un tuit del agitador Vito Quiles, con una foto área del Palacio de la Moncloa y la reseña: "Estimado presidente Trump, el nuestro vive aquí".
"Si alguien quiere presentar la denuncia le paso la plantilla, entras en la sede electrónica del Registro Electrónico Común, y buscas Fiscalía General del Estado o la Provincial de cada caso, y en dos minutos lo tenéis", animaba a sus seguidores.
