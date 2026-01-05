El hijo de una familia catalana, una de las víctimas mortales del incendio de Nochevieja en Suiza

Una de las víctimas mortales del incendio que hubo la noche de Fin de Año en la localidad suiza de Crans-Montana es de familia catalana, según ha avanzado este lunes en su web el portal Exterior.cat. Se trata de Joaquim Van Thuyne Daniel, de 18 años, un joven de una familia catalana establecida entre Lausana y Lutry desde hace décadas.

Cuatro días después de aquel incendio, que se originó hacia la una y media de la madrugada con unas bengalas que prendieron el techo del local 'Le Constellation', donde tenía lugar la fiesta de Nochevieja, se han podido identificar 40 víctimas mortales (y más de un centenar de heridos), entre las cuales se encuentra la del joven catalán. Según informa Exterior.cat, Van Thuyne era jugador del equipo de fútbol suizo FC Lutry y en el momento del incendio se encontraba en el local junto con otros compañeros de su equipo que también habrían fallecido. “Nuestro club y nuestro pueblo estestány afectados por esta tragedia. Intentaremos gestionarla con la máxima sensibilidad", afirmaba en declaraciones al diario suizo Blink el presidente del club, Stéphane Bise.

Joaquim Van Thuyne Daniel es hijo de Montserrat Daniel, una artista catalana arraigada en Suiza y de John Thuyne, de nacionalidad neerlandesa, explica Exterior.cat en su portal. El abuelo de la víctima es Josep Daniel i Gubert, exmiembro del Comité Ejecutivo de Nestlé SA. Fue delegado de ventas, director comercial, director general y presidente del Consejo de Administración de la multinacional en España. También formó parte del Comité Ejecutivo de Nestlé en Vevey-Suiza y ejerció como director general.

Actualmente, Josep Daniel, de 90 años de edad, reside en Sant Cugat del Vallès. El entierro de Joaquim Van Thuyne Daniel tendrá lugar en Lausana (Suïssa) y está prevista también la celebración de una misa funeral en el Monestir de Sant Cugat.