Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Autoridades ucranianas afirman que dos personas murieron en ataques rusos en Kiev Ataques nocturnos rusos contra la provincia de Kiev dejaron dos muertos, anunciaron el lunes las autoridades ucranianas, después de que emitieron una alerta aérea para todo el país. Una persona murió en la capital, según Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad. En la localidad vecina de Fasti murió un hombre de unos 70 años, indicó Mikola Kashnik, gobernador regional de Kiev. Rusia escaló sus ataques contra Ucrania en momentos que Kiev y sus aliados buscan concluir un plan impulsado por Estados Unidos para poner fin al conflicto.

Trump dice que no cree que Ucrania haya golpeado una residencia de Putin El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el domingo que no cree las afirmaciones de Moscú según las cuales Ucrania habría atacado con drones una de las residencias del mandatario Vladimir Putin en el noroeste de Rusia. "No creo que ese ataque haya ocurrido", declaró Trump en el Air Force One, al destacar que "hasta ahora nadie sabía" si las acusaciones de Moscú, que Kiev niega, son ciertas.

Avances Wikoff ha participado en los encuentros a través de videoconferencia. "Esto nos ha permitido sincronizar las posturas de Ucrania, Estados Unidos y los socios europeos en tiempo real", ha resaltado. Con estos resultados, "hemos acordado avanzar a la siguiente fase y preparar un encuentro a nivel de líderes de país que se celebrará el 6 de enero en París". El día anterior, el 5 de enero, habrá una reunión de jefes de Estado Mayor de países europeos "para coordinar las acciones con los aliados en el ámbito de seguridad". El representante del Gobierno ucraniano ha destacado que este domingo ha sido un "día ocupado" en el que también se han reunido con cargos de la seguridad, del sector de defensa, de los servicios secretos y del Parlamento. "Estamos trabajando con solidez. Estamos avanzando", ha resaltado.