Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaBorrasca FrancisNieve CatalunyaOriol JunquerasCrans MontanaCabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Cristina PedrocheVon der Leyen'La asistenta'TaxiSueldo
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL