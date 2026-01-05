DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
"Alborotadores"
Ante este escenario, el líder supremo Ali Jameneí apareció ayer públicamente para exigir una respuesta contundente contra quienes calificó de "alborotadores", al tiempo que trató de diferenciar las protestas económicas de los comerciantes de las manifestaciones políticas contra el sistema. Netanyahu estuvo en Estados Unidos el pasado domingo para mantener un nuevo encuentro con Trump, el quinto del año, para abordar el alto el fuego en la Franja de Gaza y la situación en el resto de la región. "Por supuesto, también hablamos de Irán. Reiteramos nuestra postura común de enriquecimiento cero, por un lado, y, por otro, la necesidad de retirar los 400 kilogramos de material enriquecido de Irán y monitorear los sitios bajo una supervisión estrecha y real", expresó Netanyahu.
Netanyahu: "Nos identificamos con lucha de pueblo iraní, con sus aspiraciones de libertad"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó durante la reunión de su gabinete este domingo que Israel se "identifica con la lucha del pueblo iraní" en el marco de las protestas que sacuden al país asiático desde hace una semana, según ha hecho saber su oficina mediante un comunicado oficial. "Nos identificamos con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones de libertad y justicia. Y es muy posible que estemos en un momento en que el pueblo iraní esté tomando las riendas de su destino", dijo el mandatario, según recoge la nota oficial. Irán cumplió este sábado una semana de protestas, las más prolongadas desde 2022, iniciadas por el deterioro económico y la inflación, pero convertidas rápidamente en un movimiento con consignas políticas contra la República Islámica.
Retirada total de las tropas
La segunda fase del acuerdo de paz en Gaza recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción del devastado enclave palestino y la creación de un Gobierno de transición. A finales del mes pasado, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, confió en anunciar este mes de enero el inicio de la segunda fase, sin embargo, todavía no se ha hablado de fechas concretas. Pese a ello, la fuente aseguró que "la nueva fase requiere una coordinación precisa en materia de seguridad entre todas las partes implicadas para garantizar resultados tangibles sobre el terreno". El informante también destacó la "importancia de la colaboración con Egipto, considerándola un pilar fundamental en los esfuerzos por mantener la seguridad palestina", al tiempo que destacó que "estas reuniones contribuyen a fortalecer la confianza mutua y a unificar esfuerzos entre ambas partes".
Egipto coordina con dirigentes palestinos mecanismos de la nueva fase del plan para Gaza
El jefe de la Inteligencia egipcia, Hasan Rashad, abordó este domingo en El Cairo con su homólogo palestino, Majed Faraj, y el vicepresidente palestino, Hussein al Sheij, los mecanismos para implementar la segunda fase del plan de paz en la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente palestina en la capital egipcia. El informante, que pidió el anonimato, aseguró que la delegación palestina acudió al encuentro con el objetivo de "fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre ambas partes", en el marco de la implementación de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump. Asimismo, sostuvo que la reunión se produce en un "momento delicado" en Oriente Medio y que ambas partes buscan "activar mecanismos de cooperación conjunta para afrontar los crecientes desafíos y amenazas a la seguridad", sin dar más detalles. Indicó que Egipto -principal mediador de la tregua junto a Catar y Estados Unidos- y Palestina se centran ahora en la segunda fase, incidiendo en "la búsqueda de soluciones políticas y de seguridad para establecer la estabilidad en los territorios palestinos".
