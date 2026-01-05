España abandera en la UE las criticas a Trump por el asalto a Venezuela

El Gobierno de España está entre los más duros de la Unión Europea en su rechazo al ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura y traslado a la fuerza a Estados Unidos de su presidente de facto, Nicolás Maduro. Todo apunta a que el Ejecutivo dirigido por Sánchez será abanderado dentro de la UE en las críticas a Washington, como lo fue con las acciones del primer ministro israelí Binyamín Netanyahu en Gaza.

El primero en hablar públicamente ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha usado un tono más directo y crudo de lo habitual para clamar contra la "ley de la selva" y el "peligroso precedente" que suponen acciones como la ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump.

El tono ya lo fijó el propio ministerio con un comunicado el sábado a las pocas horas de conocerse el bombardeo selectivo estadounidense en suelo venezolano y la extracción de Maduro. Pedía que se respete el orden internacional, si bien se distanciaba del madurismo al recordar que no reconoció la victoria que el régimen proclamó en las elecciones de julio de 2024.

Aquellos comicios los ganó el opositor Edmundo González, según las actas que la oposición hizo públicas. El octogenario diplomático fue protegido en la residencia del embajador español en Caracas para evitar su detención y vive ahora asilado en España. Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha dado el paso de reconocerlo como presidente legítimo, como solicitó el Congreso por mayoría.

Tras ese primer comunicado de Exteriores, el tono ha ido endureciéndose. El presidente del Gobierno publicó un mensaje en la red social X en el que aseguraba que España "no reconocerá" esa intervención estadounidense en el país caribeño porque "viola el derecho internacional" y empuja a la región "a un horizonte de incertidumbre y belicismo".

Contraste con la posición europea

El tono directo de España contrasta con los malabarismos que han hecho los principales países europeos y la propia Comisión Europea, que han subrayado el movimiento como una ventana para que vuelva la democracia a Venezuela al tiempo que pedían a Estados Unidos, sin nombrarlo, que respete el derecho internacional. Descontentos con el método pero satisfechos con el resultado, si bien los principales comunicados han sido previos a conocerse que la Administración Trump va a seguir trabajando con el chavismo, en la figura de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro.

El más favorable a la intervención fue el líder francés Emmanuel Macron. "El pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede sino celebrarlo", dijo el galo el sábado, antes de saberse que la Delcy Rodríguez se quedaría en el poder, al menos temporalmente. Macron hizo mención alguna a la legalidad internacional, pero ahora parece estar rectificando y expresa reservas sobre "la metodología".

El Gobierno de Giorgia Meloni ha formulado una posición con doble lectura: por un lado, afirma que la acción militar externa no es la vía para acabar con regímenes totalitarios; por otro, ha introducido el matiz de que Italia considera "legítima" una intervención "defensiva" frente a “ataques híbridos” a la seguridad. El argumento del trumpismo es que Maduro es un "narcoterrorista" que amenaza la seguridad nacional, y por ello va a ser juzgado.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la UE apoya "una transición pacífica y democrática", pero que "cualquier solución debe respetar el Derecho Internacional y la Carta de la ONU". Todos los países menos Hungría emitieron un comunicado el pasado domingo, en el que la UE pidió "calma" y "moderación" para evitar una escalada y reiteró la importancia de respetar el derecho internacional, que muchos expertos coinciden en que Estados Unidos ha violado con su operación.

Estos párrafos, según ha asegurado hoy el ministro Albares, "tienen un acento claramente español", aunque se ha lamentado de que el tono del comunicado no haya sido más duro contra "la violación del principio de soberanía" en la incursión en Venezuela.

El canciller alemán Friedrich Merz ha evitado dar un veredicto inmediato para una situación que considera "compleja", pero Berlín ha insistido en que deben regir los principios del Derecho Internacional y advierte contra un escenario de inestabilidad en Venezuela. Ha pedido, eso sí, una transición a un gobierno legitimado por elecciones.

Lectura nacional de la posición sobre Venezuela

El Gobierno ha ido moviéndose en las últimas horas para endurecer el tono de condena y ha acercado así posiciones con Sumar. Primero, al asumir Pedro Sánchez en una carta a la militancia del PSOE una condena "rotunda” de la intervención, que los socialistas escalaban este lunes al calificar de “invasión bélica”.

Después, al alinear posiciones con los gobiernos progresistas de latinoamérica, como reclamaron los ministros del socio minoritario. Se trata de los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, los países más importantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) salvo Argentina, con los que Sánchez ya afianzó posiciones al promover con ellos el foro ‘Democracia siempre’ que pretende erigirse como una suerte de alternativa antagonista a lo que denominan internacional reaccionaria.

Asimismo, los socios de la coalición han cuestionado la tibieza de la UE y han apostado por acelerar en el marco de la UE la autonomía militar.

Albares ya apuntaba durante su ronda de entrevistas de este lunes que no bastaría con hablar de autonomía o de autonomía estratégica de la UE, sino que "tenemos que dar un auténtico salto de soberanía”. Esto es, que “nuestra seguridad y nuestra disuasión esté más en nuestras manos". En palabras de Sumar, se trata de dejar de considerar a EEUU “como principal aliado y proveedor de seguridad”.

Las posiciones más duras dentro del espacio de Sumar las están encabezando los representantes de IU. Concretamente, el portavoz adjunto en el Congreso y secretario general del PCE, Enrique Santiago, quien ha secundado las manifestaciones ante la embajada de EEUU y criticado la ambigüedad y tibieza del Gobierno. La bandera de la salida de la OTAN se ha vuelto a agitar desde esta organización con más fuerza. "Estados Unidos considera a la UE como su adversario. España no puede seguir financiando a quien va a ser su verdugo, no podemos seguir pagando el rearme de Estados Unidos”, reclamaba en una entrevista este lunes en TVE. Una posición que comparte Podemos, como un primer paso para la ruptura de relaciones con EEUU.