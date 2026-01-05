Crisis entre Estados Unidos y Venezuela, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas

El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores, en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados esta madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.

"¡Los queremos de vuelta!", chavistas exigen a Trump la liberación de Maduro y su esposa Cientos de simpatizantes del chavismo se movilizaron este domingo en Caracas para exigir al presidente de EE.UU., Donald Trump, la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados la madrugada del sábado por el país norteamericano, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos. 'El imperio los secuestró. ¡Los queremos de vuelta!', se leía en varias imágenes de Maduro, algunas junto a Flores, que portaban los asistentes.

Hijo de Maduro tras captura de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores" El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, llamó a la máxima unidad del chavismo después de que su padre fuera capturado por Estados Unidos en medio de un ataque militar y dijo que "la historia dirá quiénes fueron los traidores". "¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo desvelará, lo veremos", dijo Maduro Guerra, según una nota de prensa de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que cita un "mensaje de audio". El diputado pidió unión alrededor del alto "mando político militar", que ha reiterado su lealtad a Maduro, reconociéndolo como presidente "auténtico" y "constitucional" de Venezuela. "Maduro donde, desde donde está, está orando. Maduro donde está, nos manda la energía. Maduro, conozco a Nicolás Maduro (...) y yo sé que, donde está, nos llama a la lucha, a liderar el pueblo, nos llama a que estemos en la calle", añadió.

Delcy Rodríuguez celebra su primer consejo de ministros como presidente interina La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el primer consejo de ministros desde que asumió el poder tras los bombardeos de Estados Unidos que llevaron a la captura en Caracas del mandatario Nicolás Maduro. La televisión estatal VTV mostró a Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, al frente de la mesa en el palacio presidencial de Miraflores, flanqueada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del Interior, Diosdado Cabello. Rodríguez asumió el gobierno por 90 días por orden de la corte suprema.

Edmundo González reclama que se respete "la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio". El opositor venezolano, autoproclamado presidente electo, Edmundo González, ha reclamado en un vídeo publicado en las redes sociales "la liberación de todos los venezolanos privados de libertad" para conseguir "la normalización real del país" y que se respete sin ambiguedades voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio". "Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho", ha indicado González, que ha asegurado que Venezuela "merece un futuro con derechos y esperanza".

La primera ministra danesa pide a EEUU que cese sus "amenazas" contra Groenlandia La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, instó el domingo a Estados Unidos a "cesar sus amenazas contra un aliado histórico" después de que Donald Trump reiterara su "absoluta necesidad" de Groenlandia. "Debo dejar esto muy claro a Estados Unidos: es completamente absurdo afirmar que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia", declaró la líder danesa en un comunicado, después de que el presidente estadounidense reiterara su deseo de apoderarse del territorio autónomo danés para la defensa estadounidense.

Maduro y su esposa comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán mañana lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EEUU tras su captura y traslado al país. Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12.00 hora local (17.00 GMT).

La Unión Europea, excepto Hungría, pide que se respete la voluntad del pueblo venezolano La Unión Europea exige que se respete la voluntad del pueblo venezolano, al día siguiente del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, considerándola "la única vía para resolver la crisis", según un comunicado. En nombre de 26 países (todos los Estados miembros excepto Hungría), la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, "insta a todos los actores a mantener la calma y la moderación para evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis". "Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la crisis actual", añadió el comunicado.

Casi 1.000 personas se concentran en Barcelona contra Maduro y en apoyo a su captura Casi 1.000 personas se han concentrado este domingo por la tarde en Barcelona contra el actual Gobierno de Venezuela y en apoyo a que Estados Unidos haya capturado a su presidente, Nicolás Maduro. Se han movilizado en el Arc de Triomf convocados por Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y la ONG Un Mundo Sin Mordaza. En un comunicado, los convocantes han apoyado la captura de Maduro y su esposa porque "abre la puerta a la restitución del orden democrático y al fin de la represión".

Abel Gilbert ¿Quién manda en Venezuela? Ni ha habido cambio de régimen ni Estados Unidos controla aún el país os políticos configuran la realidad con su lenguaje y, a menudo, mienten u ocultan parte de la verdad. En la rueda de prensa tras apresar y llevar a Estados Unidos al presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, Donald Trump dibujó un futuro de Venezuela bajo su mando; una suerte de protectorado temporal. “Vamos a dirigirlo nosotros. Estos tipos detrás de mí (el secretario de Estado Marco Rubio y el de Guerra, Pete Hegseth)”, aseguró, a preguntas de los periodistas. Cuando le pidieron que concretara más, solo dijo que Rubio está al habla con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro. Ella ha sido designada líder del Ejecutivo durante tres meses por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Ella se muestra dispuesta a hacer lo necesario para Hacer a Venezuela Grande de Nuevo (una modificación del eslogan del movimiento pro-Trump MAGA)”, apuntó Trump, sin dar más detalles | Las opciones sobre la mesa son: la continuidad con otros líderes; una transición hacia Edmundo González; o teledirigir el país por medio de la presión.