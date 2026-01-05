Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francia

Condenan a penas de entre 4 y 8 meses de prisión a diez ciberacosadores de Brigitte Macron

Tendrán que abonar de forma solidaria a la esposa de Emmanuel Macron una indemnización de 10.000 euros por daños morales

Condenan a penas de entre 4 y 8 meses de cárcel a 10 ciberacosadores de Brigitte Macron

Condenan a penas de entre 4 y 8 meses de cárcel a 10 ciberacosadores de Brigitte Macron

EFE

París
El Tribunal Correccional de París condenó este lunes a penas de cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, que solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia.

Además, todos tendrán que abonar de forma solidaria a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

Los condenados, que difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre y que era una mujer transgénero, así como comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad entre la primera dama y el presidente francés, tienen edades comprendidas entres 41 y 65 años, y profesiones muy dispares, entre las que destacan desde una vidente hasta un corredor de bolsa pasando por un cargo electo local, un corredor de bolsa, un escritor o un galerista.

