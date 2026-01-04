Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere a los 96 años Eva Schloss, la hermanastra de Ana Frank y superviviente de Auschwitz

Muere a los 96 años Eva Schloss, la hermanastra de Ana Frank y superviviente de Auschwitz / @AuschwitzMuseum

Eva Schloss, superviviente del campo de concentración de Auschwitz y hermanastra de Ana Frank, ha muerto en Londres a los 96 años de edad.

Otto Frank, padre de Ana, fue el único en sobrevivir de su familia, mientras que de los Schloss, solo lo consiguieron ella y su madre, quien en 1954 se casó con Otto. Eva y Ana Frank eran amigas de la infancia, ambas se encontraron en Amsterdam, donde sus familias se habían instalado creyendo estar fuera del alcance de los nazis, aunque fueron "traicionados" y acabaron viviendo un infierno en el campo de concentración, según relató Eva Schloss en una entrevista en 2019.

"Mi esposa y yo estamos profundamente apenados al conocer la muerte de Eva Schloss. Los horrores que sufrió en su juventud son imposibles de comprender y, aun así, dedicó el resto de su vida a superar el odio y los prejuicios, promoviendo la bondad, el coraje, la comprensión y la resiliencia a través de su incansable labor en el Anne Frank Trust del Reino Unido y en la educación sobre el Holocausto en todo el mundo", ha escrito la Casa Real inglesa en un comunicado en la red social 'X'. "Ambos nos sentimos privilegiados y orgullosos de haberla conocido y la admirábamos profundamente. Que su memoria sea una bendición para todos nosotros", han añadido.

"En 1938, su familia huyó a Bélgica y posteriormente a los Países Bajos. Vivía en el mismo edificio de apartamentos que Ana Frank en Ámsterdam. Las dos niñas, con tan solo un mes de diferencia, jugaban juntas a veces entre los 11 y los 13 años", ha relatado 'Auschwitz Memorial' en la red social 'X'.

"En 1942, ambas muchachas se escondieron en un intento de evadir la persecución y el arresto de judíos en Ámsterdam", han añadido. Pero dos años más tarde, la familia fue capturada y deportada a Auschwitz, el día de su 15ª cumpleaños.

Traicionados por los holandeses

Schloss rememoró cómo en Ámsterdam su familia fue traicionada por holandeses que les delataron a los nazis que ya habían invadido los Países Bajos, lo que les causó ser deportados a campos de concentración.

Dio detalles del viaje en el que como subrayó "nos trataron más como animales que como a personas", en un tren con cientos de personas sin apenas espacio para moverse durante un viaje que duró casi 6 días.

"La dureza en los campos de concentración era extrema", dijo, tras aclarar que por ello muchos de sus compañeros de viaje murieron víctimas de la dureza del trabajo, la mala alimentación y el intenso frío en el invierno.

Desde 1986, Schloss se convirtió en una verdadera activista que reúne oyentes de todas las generaciones y en particular a jóvenes. Tras sobrevivir a Auschwitz se trasladó a Inglaterra, donde ha acabado viviendo durante 70 años.

