En Directo
Tragedia en los Alpes
Última hora del incendio en el bar Le Constellation en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos y 119 heridos, la mayoría graves
CRÓNICA | Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en la fiesta de Año Nuevo de un bar en una estación de esquí de Suiza
Un incendio en el bar Le Constellation, en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el cantón de Valais (en el sur del país), causó en nochevieja la muerte de al menos 40 personas y 115 heridos. Entre las víctimas la mayoría eran turistas.
EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y todas las reacciones al incendio.
Imputados por homicidio negligente a los gerentes del bar de Suiza en el que han muerto 40 personas
Las autoridades judiciales del cantón de Valais han anunciado la apertura de una investigación penal por homicidio negligente contra los dos gerentes del bar 'Le Constellation', en Crans-Montana, en el que murieron 40 personas y 119 resultaron heridas en un incendio durante la fiesta de Nochevieja.
"Están acusados de homicidio negligente, lesiones corporales negligentes e incendio por negligencia", ha indicado la Fiscalía de Valois en un comunicado en el que destacan que se aplica el principio de presunción de inocencia.
Este sábado ha visitado el lugar del siniestro el ministro de Justicia y Policía, Beat Jans, quien ha subrayado la "profunda tristeza" y la "conmoción" de todo el país ante el incendio.
Jans ha destacado la "gran labor" de los trabajadores de los servicios de emergencia y ha expresado el agradecimiento del Gobierno suizo ante las muestras de solidaridad llegadas desde el extranjero.
Suiza abre instrucción penal contra gerentes del bar incendiado en Año Nuevo
Las autoridades suizas anunciaron este sábado la apertura de una instrucción penal contra dos gerentes del bar incendiado en Nochevieja en la estación de esquí de Crans-Montana, que dejó 40 muertos y 119 heridos.
Los gerentes, de nacionalidad francesa, "están acusados de homicidio por negligencia, lesiones corporales del mismo tipo e incendio provocado", indicaron en un comunicado la policía y la oficina de la fiscal general del cantón de Valais
Identifican a las primeras cuatro víctimas mortales del incendio en bar, todas suizas
La Policía suiza anunció este sábado la identificación de las primeras cuatro víctimas del incendio de un bar en la localidad de Crans Montana, todas ellas suizas, incluyendo dos menores de edad. Se trata de dos suizas, de 21 y 16 años; y de dos chicos, de 18 y 16 años, cuyos restos han sido entregados a sus familias, indicaron las autoridades.
"Mamá, Feliz Año, te quiero": 40 horas después del incendio en Suiza, una madre sigue buscando a su hijo
"No pierdo la esperanza", afirmó el viernes la madre de un adolescente suizo que seguía desaparecido tras el incendio del bar de la estación alpina de Crans-Montana, donde celebraba el Año Nuevo. El último mensaje que Laetitia Brodard, una suiza del oeste de Lausana, recibió de su hijo, a las 00H03, decía: "Mamá, Feliz Año, te quiero". A las 00H06, "le respondí: 'te quiero, cariño'", cuenta la madre. A las 01H28 de la madrugada, vio un video que él había enviado a sus amigos, en el que "estaban todos juntos en la mesa celebrando". A la 01H30, se produjo la primera llamada a la policía para alertar del incendio. "¿Es la mesa de mi hijo la que se prendió fuego? No lo sé. Pasaron 40 horas. 40 horas en las que nuestros hijos están desaparecidos. Necesitamos saber", apostilla la mujer ante varios medios, frente al memorial improvisado a pocos metros del bar Le Constellation, que ardió durante la Nochevieja. El incendio dejó 40 muertos y más de un centenar de heridos, en su mayoría jóvenes.
La conmoción es total en Crans Montana, donde emergen detalles de la tragedia
La conmoción es total este segundo día del año en la localidad de esquí de Crans Montana, donde un incendio durante una fiesta de Nochevieja causó cuarenta muertes, la mayoría de personas muy jóvenes, incluso de catorce y quince años, según los llamamientos lanzados por las familias de desaparecidos. Pasadas 36 horas de la tragedia, las autoridades aún no han informado sobre la identidad de las víctimas, aunque el Gobierno de Italia ha señalado que la primera identificada a través del ADN es un adolescente de 16 años de este país. Las autoridades suizas han asegurado que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a conclusiones lo más rápido posible y entregar los restos a sus familiares. Para ello, han señalado que se cuenta con un dispositivo en el que participan 40 expertos forenses que trabajan a contrarreloj en esta delicada y terrible tarea. "Se trabaja sin descanso para aportar respuestas legítimas a todas estas víctimas y sus familias afectadas por este drama sin precedentes; y la primera de ellas es saber si su ser querido forma parte de los heridos o si figura entre las personas que han perdido la vida", dijo hoy a la prensa el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frederic Gisler.
El dueño del bar suizo arrasado por incendio afirma que se respetaron las normas de seguridad
El dueño del bar suizo arrasado por un incendio mortal durante las celebraciones de Año Nuevo afirmó el viernes a medios de comunicación que se respetaron todas las normas de seguridad. El cumplimiento de las normas de seguridad está en el punto de mira desde el devastador siniestro que se declaró la madrugada del 1 de enero en el bar Le Costellation, ubicado en la prestigiosa estación de esquí suiza Crans-Montana. El siniestro dejó 40 muertos y 119 heridos, mayoritariamente jóvenes, según el balance más reciente. Jacques Moretti, un francés propietario del bar junto con su esposa Jessica, declaró al diario Tribune de Genève que el establecimiento había sido sometido a "tres inspecciones en diez años". Le Constellation, situado en la planta baja de un edificio residencial, tiene una capacidad para 300 personas, además de otras 40 en su terraza, según el sitio internet de la estación de esquí. Varios testigos afirmaron que el espacio de eventos del sótano, donde se inició el fuego, estaba conectado con la planta baja únicamente por una escalera, que algunos describieron como "estrecha".
Las autoridades apuntan a las bengalas como causa del incendio
El incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la exclusiva estación de esquí suiza Crans-Montana fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmaron este viernes las autoridades helvéticas, que trabajan para identificar a las 40 víctimas mortales. Además de los fallecidos, el incendio dejó 119 heridos, varios de ellos en estado crítico. A medida que la magnitud de la tragedia, una de las peores que ha vivido Suiza, comenzaba a hacerse evidente, Crans-Montana parecía envuelta en un silencio cargado de consternación. "La atmósfera es pesada", explicó a la AFP Dejan Bajic, un turista de 56 años de Ginebra que viene a esta estación de esquí, ubicada en el suroeste de Suiza, desde 1974. "Es como un pequeño pueblo, todos conocemos a alguien que conoce a alguien afectado", añadió.
La directora de la ONU en Ginebra, "conmocionada"
La directora general de la sede de la ONU en Ginebra, Tatiana Valovaya, se mostró "conmocionada" por los "trágicos" sucesos que acontecieron este 1 de enero en Crans-Montana, Suiza, el "país anfitrión" de la ONU. "Quiero expresar mis condolencias a las familias de las víctimas y desear una pronta y completa recuperación a todos los heridos", afirmó Valovaya en una publicación en su cuenta de X. La madrugada de este 1 de enero, un incendio en un local nocturno de Crans-Montana, en el cantón de Valais, causó al menos la muerte de 40 personas y heridas a 119.
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, indicó este viernes que entre los heridos en Nochevieja en un bar-discoteca de la estación de esquí suiza de Crans Montana se han identificado por ahora catorce franceses y hay otros ocho a los que aún no se ha podido localizar. En un mensaje en su cuenta de X, el ministro dio esta actualización de las cifras que sigue dejando abierta la posibilidad de que haya franceses entre la cuarentena de muertos.
Francia envía un equipo de médicos militares a Crans-Montana
Francia ha enviado a un equipo de médicos militares franceses a Crans-Montana para llevar a cabo una "misión de evaluación de los heridos por quemaduras con vistas a su evacuación". El equipo lo integran un cirujano plástico, un anestesista y una enfermera especializada, así como un médico de bomberos. Hasta 11 de los 119 heridos serán atendidos en Francia antes del viernes por la noche, indican desde el gobierno galo.
