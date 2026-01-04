Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del incendio en el bar Le Constellation en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos y 119 heridos, la mayoría graves

CRÓNICA | Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en la fiesta de Año Nuevo de un bar en una estación de esquí de Suiza

Oficiales de policía hacen guardia en el sitio de la explosión que atravesó un bar en Crans-Montana en la fiesta de Año Nuevo.

Oficiales de policía hacen guardia en el sitio de la explosión que atravesó un bar en Crans-Montana en la fiesta de Año Nuevo. / MAXIME SCHMID / AFP

Gemma Casadevall

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Un incendio en el bar Le Constellation, en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el cantón de Valais (en el sur del país), causó en nochevieja la muerte de al menos 40 personas y 115 heridos. Entre las víctimas la mayoría eran turistas.

Oficiales de policía hacen guardia en el sitio de una explosión que atravesó un bar en Crans-Montana el 1 de enero de 2026. Varias personas murieron y otras resultaron heridas cuando una explosión arrasó un bar en la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, dijo la policía suiza a principios del 1 de enero. / MAXIME SCHMID / AFP

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y todas las reacciones al incendio.

TEMAS

  6. Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves
