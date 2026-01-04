Última hora del incendio en el bar Le Constellation en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos y 119 heridos, la mayoría graves

Imputados por homicidio negligente a los gerentes del bar de Suiza en el que han muerto 40 personas

Las autoridades judiciales del cantón de Valais han anunciado la apertura de una investigación penal por homicidio negligente contra los dos gerentes del bar 'Le Constellation', en Crans-Montana, en el que murieron 40 personas y 119 resultaron heridas en un incendio durante la fiesta de Nochevieja.

"Están acusados de homicidio negligente, lesiones corporales negligentes e incendio por negligencia", ha indicado la Fiscalía de Valois en un comunicado en el que destacan que se aplica el principio de presunción de inocencia.

Este sábado ha visitado el lugar del siniestro el ministro de Justicia y Policía, Beat Jans, quien ha subrayado la "profunda tristeza" y la "conmoción" de todo el país ante el incendio.

Jans ha destacado la "gran labor" de los trabajadores de los servicios de emergencia y ha expresado el agradecimiento del Gobierno suizo ante las muestras de solidaridad llegadas desde el extranjero.