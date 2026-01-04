Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CRISIS EN VENEZUELA

El antes y el después del bombardeo al Fuerte Tiuna

A. FISCHER / R. MIR

Entre los objetivos bombardeados por los Estados Unidos durante la operación en las fuerzas militares de Trump han conseguido capturar y deportar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentran el  Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, situada en el sur de Caracas, sede del Ministerio de Defensa y de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

A las 2 de la mañana comenzaron las detonaciones que dejaron una panorámica de monatñas prendidas por el fuego, según explicaron varios residentes. La imagen de los destrozos causados por estos bombardeos saltan a la vista. En este imagen vía satélite.

El antes y después del bombardeo a Fuerte Tiuna

El antes y después del bombardeo a Fuerte Tiuna

Tras las explosiones en el complejo, los habitantes de sus edificios residenciales se echaron a la calle para tratar de huir. Algunos a pie, otros en vehículos de toda índole, según informó la agencia Efe. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, confirmó el ataque contra Fuerte Tiuna, llevado a cabo — según explicó— mediante helicópteros de combate.

