Crisis entre Estados Unidos y Venezuela, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
Venezuela, en vilo: Trump ataca el país, captura a Maduro y anuncia que tomará las riendas del gobierno
"Buena suerte y que Dios os proteja": la captura de Maduro contada por Trump y sus militares
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.
La OEA convoca al Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha anunciado la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente de la organización y ha instado a una desescalada en Venezuela que conduzca a una "salida pacífica" bajo los parámetros del Derecho internacional, tras la incursión militar al país latinoamericano por parte de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. "Para asegurar que Estados Miembros puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva, se convocará una reunión del Consejo Permanente para discutir los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos", ha indicado el secretario general de la OEA en un comunicado. La "prioridad" de Randim es prevenir una escalada de tensión y apoyar una "salida pacífica". En este sentido, ha hecho una llamamiento a todos los actores involucrados a respetar "plenamente" el Derecho internacional apostando por el "arreglo pacífico de controversias" y el respeto a los Derechos Humanos.
Narcoterrorismo, el principal cargo por el que será juzgado Maduro
En concreto, se especula con que Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado los cargos por conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.
El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.
También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.
Maduro también debe responder por "crímenes contra la humanidad", subraya una misión de investigación de la ONU
"La ilegalidad del ataque" estadounidense a Venezuela no debe impedir que el ya expresidente Nicolas Maduro responda por las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad cometidos por su gobierno, estimó el sábado una misión de las Naciones Unidas.
Esta misión, mandatada desde 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no se expresa en nombre de la organización, subraya en un comunicado la necesidad de garantizar que el antiguo dirigente venezolano rinda cuentas por estas violaciones, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
"El historial de larga data del gobierno de Maduro en materia de graves violaciones de los derechos humanos no puede justificar una intervención militar estadounidense que infringe el derecho internacional", declaró Alex Neve, uno de los miembros de esta misión internacional.
Rodeado de agentes del FBI
Maduro apareció rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.
Manifestantes en México protestan contra la "agresión imperialista" de EE.UU. a Venezuela
Un pequeño grupo de civiles y políticos en México pidieron este sábado una campaña internacional contra lo que calificaron como una "agresión imperialista" de Estados Unidos en Venezuela, tras el ataque y la captura del presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, durante la madrugada.
En pronunciamientos públicos frente a la Embajada de EE.UU. en la capital mexicana, los participantes exigieron la libertad de Maduro y reclamaron acciones de solidaridad con el país sudamericano, en un contexto de condenas y llamados a evitar la escalada por parte de gobiernos y actores internacionales.
Los manifestantes mostraron pancartas en las que se leía "¡Basta de agresiones y chantajes a Venezuela, México y Colombia!", "No somos su patio trasero", "Gringos de mierda", "La patria grande se respeta", "La defensa de la soberanía y la paz de los pueblos de América Latina es tarea urgente".
Maduro baja del avion en Nueva York
Decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) bajan del avión junto a Maduro y su mujer.
Maduro ha bajado las escaleras encapuchado, acompañado de agentes del Departamento de Control de Drogas de EE. UU., y previsiblemente será trasladado en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York, a unos 100 kilómetros al sur de este aeropuerto.
Se espera que sea trasladado a una prisión federal de Brooklyn
El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión. Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.
El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.
Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a hacer saltar por los aires la legalidad internacional. Tras meses de presión a Venezuela con el despliegue de efectivos y fuerzas militares en la región, hundimientos de supuestas "narcolanchas" con decenas de civiles muertos e intervenciones de buques petroleros, el mandatario republicano lanzó este sábado una operación militar contra el país latinoamericano que no tiene antecedentes en este siglo. Habría que remontarse a la invasión de Panamá de 1989. Entonces, EEUU necesitó de un mes para apresar al general Manuel Noriega. La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se consumó en menos de dos horas e incluyó la divulgación de una imagen que valió mil palabras: un presidente esposado, incapaz de ver y escuchar a su alrededor, sin un solo atributo ejecutivo, apenas la vestimenta deportiva con la cual lo sacaron de un búnker tan impenetrable como un queso gruyere. | Lea la crónica de Abel Gilbert e Idoya Noain
Maduro aterriza en Estados Unidos
El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores, en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados esta madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.
La CIA utilizó fuente interna para vigilar a Maduro antes de su captura, según el NYT
Miembros del Gobierno Venezolano habrían ayudado a vigilar la ubicación del mandatario, Nicolas Maduro, de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) citada por el New York Times.
La CIA, indicaron las fuentes, produjo la información de inteligencia que condujo a la detención de Maduro mediante la vigilancia de sus movimientos y su patrón de vida, adelantó el New York Times.
Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa.
