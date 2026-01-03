Las imágenes de los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela

Las primeras horas de la madrugada de este sábado estuvieron marcadas por explosiones y sobrevuelos militares en distintos puntos de Venezuela tras los ataques ordenados por Estados Unidos. En redes sociales comenzaron a circular numerosos vídeos grabados por ciudadanos, en los que se observan destellos en el cielo, columnas de humo y se escuchan fuertes detonaciones, especialmente en Caracas y su área metropolitana.

Las imágenes muestran impactos en zonas cercanas a infraestructuras estratégicas y militares, entre ellas áreas próximas a Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, y la base aérea de La Carlota, así como en puntos de la franja costera de La Guaira. Algunos vídeos captan además el sonido de sistemas antiaéreos y el paso de aeronaves a baja altura, en una escena inédita en la capital venezolana en los últimos años.

El Gobierno de Nicolás Maduro calificó los ataques como una "gravísima agresión militar" y decretó el estado de conmoción exterior -equivale al estado de emergencia-, ordenando el despliegue de fuerzas armadas y policiales en todo el país. La ofensiva ha causado sorpresa en la comunidad internacional y ha provocado reacciones dispares entre los gobiernos, mientras crece la preocupación por una posible escalada del conflicto y sus consecuencias para la población civil. Donald Trump ha anunciado que ha "capturado" al líder venezolano Nicolás Maduro.