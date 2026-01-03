Escalada de tensión
La UE pide “contención” tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos
Kaja Kallas asegura que la prioridad ahora son los ciudadanos europeos que se encuentran en el país latinoamericano
Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas
La Unión Europea ha pedido "contención" tras los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela y el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que fuerzas especiales de seguridad han detenido a Nicolás Maduro y su esposa y los habrían sacado del país. "La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en un comunicado en redes sociales. Kallas ha llamado a respetar el derecho internacional "en cualquier circunstancia" y ha pedido también "contención".
La alta representante para la política exterior y de seguridad de la UE ha confirmado que ha hablado con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Los europeos siguen de cerca la evolución de la situación en Venezuela, que ha pillado a buena parte de los asesores de seguridad del bloque en Kiev, para una serie de reuniones con el gobierno ucraniano, en plenas negociaciones de paz.
De momento, Kallas es la única figura comunitaria que se ha pronunciado sobre la situación. Hasta ahora, la UE se había mantenido al margen, evitando pronunciarse con contundencia sobre los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela en el Caribe. Esto, sin embargo, supone una escalada sin precedentes. La jefa de la diplomacia europea ha confirmado que también está en contacto con la delegación de la UE en Caracas. "La seguridad de los ciudadanos europeos en el país es nuestra principal prioridad", ha dicho la estonia.
