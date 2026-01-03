Trump celebra el éxito de la operación contra Maduro, pero no revela sus planes para Venezuela

El diario estadounidense 'The New York Times' ha publicado este sábado una breve conversación telefónica de uno de sus periodistas con el presidente Donald Trump, que, en 50 segundos de charla, ha calificado de "brillante" la operación llevada a cabo de madrugada sobre Venezuela. El líder norteamericano, que "sonaba cansado", ha atendido el teléfono 10 minutos después de anunciar en sus redes sociales que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela.

"Llamé al presidente para intentar entender mejor qué había ocurrido y qué vendría después. Contestó tras tres tonos y respondió a algunas preguntas", indica el periodista. Tras celebrar "el éxito de la misión", Trump afirmó que la operación ha sido fruto de "muchísima buena planificación y muchas tropas y gente magnífica, magnífica". "Fue una operación brillante, en realidad", ha agregado.

"Después le pregunté si había solicitado autorización al Congreso antes de que el Ejército estadounidense, junto con personal de las fuerzas del orden, llevara a cabo un ataque a gran escala, como él mismo lo describió en las redes sociales", prosigue el autor de la llamada. La respuesta: "Eso lo hablaremos. Vamos a dar una rueda de prensa". La conferencia ha sido convocada para las 11 de la mañana (hora local de Florida, las 17.00 horas en España) desde Mar-a-Lago, su club privado y residencia, donde ha pasado las dos últimas semanas.

El periodista de "The New York Times", ha agregado, que intentó "preguntarle qué imagina a continuación para Venezuela y por qué merecía la pena una misión de tan alto riesgo", pero el presidente estadounidense replicó, antes de colgar, que "lo vais a oír todo a las 11 en punto.