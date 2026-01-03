Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IndraCrans MontanaCristina PedrochePóquerVon der Leyen'La asistenta'TaxiSueldoZBECabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Comprobar La Grossa
instagramlinkedin

Entrevista telefónica

Trump celebra el éxito de la operación contra Maduro, pero no revela sus planes para Venezuela

'The New York Times' habla de madrugada con el presidente de EEUU, que tampoco califica el ataque de "brillante" pero no confirma si había sido autorizado por el Congreso

Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas

Trump dice Maduro ha sido "capturado" después de que Estados Unidos realizó un "ataque a gran escala" en Venezuela

Trump dice Maduro ha sido "capturado" después de que Estados Unidos realizó un "ataque a gran escala" en Venezuela

LaPresse

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El diario estadounidense 'The New York Times' ha publicado este sábado una breve conversación telefónica de uno de sus periodistas con el presidente Donald Trump, que, en 50 segundos de charla, ha calificado de "brillante" la operación llevada a cabo de madrugada sobre Venezuela. El líder norteamericano, que "sonaba cansado", ha atendido el teléfono 10 minutos después de anunciar en sus redes sociales que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela.

"Llamé al presidente para intentar entender mejor qué había ocurrido y qué vendría después. Contestó tras tres tonos y respondió a algunas preguntas", indica el periodista. Tras celebrar "el éxito de la misión", Trump afirmó que la operación ha sido fruto de "muchísima buena planificación y muchas tropas y gente magnífica, magnífica". "Fue una operación brillante, en realidad", ha agregado.

"Después le pregunté si había solicitado autorización al Congreso antes de que el Ejército estadounidense, junto con personal de las fuerzas del orden, llevara a cabo un ataque a gran escala, como él mismo lo describió en las redes sociales", prosigue el autor de la llamada. La respuesta: "Eso lo hablaremos. Vamos a dar una rueda de prensa". La conferencia ha sido convocada para las 11 de la mañana (hora local de Florida, las 17.00 horas en España) desde Mar-a-Lago, su club privado y residencia, donde ha pasado las dos últimas semanas.

Noticias relacionadas y más

El periodista de "The New York Times", ha agregado, que intentó "preguntarle qué imagina a continuación para Venezuela y por qué merecía la pena una misión de tan alto riesgo", pero el presidente estadounidense replicó, antes de colgar, que "lo vais a oír todo a las 11 en punto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  2. Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves
  3. Suiza teme un balance 'aún más terrible' del incendio en la estación de esquí, con casi un centenar de heridos en estado 'crítico
  4. Los turistas del accidente en Arabia Saudí eran de la provincia de Barcelona
  5. Las bengalas desataron el infierno y convirtieron la fiesta de Año Nuevo entre jóvenes en Crans-Montana en una ratonera mortal
  6. Así es Crans-Montana, la exclusiva estación alpina sacudida por la tragedia de Fin de Año
  7. Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja
  8. Así se vivió el incendio en una estación de esquí de Suiza que ha dejado varias decenas de muertos

DIRECTO | La oposición venezolana se mantiene en silencio tras la detención de Maduro

DIRECTO | La oposición venezolana se mantiene en silencio tras la detención de Maduro

EEUU bombardea Venezuela, en directo: Maduro será juzgado en Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo

EEUU bombardea Venezuela, en directo: Maduro será juzgado en Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo

El mundo reacciona al ataque aéreo de EEUU sobre Venezuela: Rusia, México o Colombia condenan los bombardeos

El mundo reacciona al ataque aéreo de EEUU sobre Venezuela: Rusia, México o Colombia condenan los bombardeos

La fiscal general de Trump anuncia la imputación de Maduro y su esposa en Nueva York

La fiscal general de Trump anuncia la imputación de Maduro y su esposa en Nueva York

Incierta gloria

Incierta gloria

La UE pide “contención” y una "desescalada" tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

La UE pide “contención” y una "desescalada" tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Venezolanos en España reaccionan al ataque de EEUU: "Es un rayo de esperanza"

Venezolanos en España reaccionan al ataque de EEUU: "Es un rayo de esperanza"

Trump bombardea Caracas y otras ciudades de Venezuela