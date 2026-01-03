La primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

Tras varias horas sin tener noticias sobre la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha difundido a través de su red social ‘True Social’ la primera imagen del presidente venezolano tras su captura la madrugada de este sábado.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, había pedido a Washington "una prueba de vida inmediata" de Maduro y de "su esposa, Cilia Flores". Por su lado, el fiscal general, Tarek William Saab, habló literalmente de "secuestro".

En la imagen se puede ver a Maduro dentro del portaviones, con un antifaz que le impide ver y con un chándal de golor gris. Según Donald Trump, la imagen ha sido tomada a bordo del Iwo Jima.

Cabe destacar que en la imagen solamente se puede ver a Nicolás Maduro, pese a que también se había confirmado la detención de su esposa, Cilia Flores.

La foto de Maduro detenido que publicó Trump / Donald Trump

Maduro, dirección Guantánamo

La cadena norteamericana ABC informa de que Maduro llegará a la Bahía de Guantánamo y será entregado al FBI antes de partir hacia Nueva York. Un reportero de CBS afirma que Maduro llegará hoy al Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York.

"Ahora mismo están en un barco; se dirigirán, en última instancia, a New York, y luego se tomará una decisión, supongo, entre New York y Miami o Florida", ha aclarado Donad Trump en una rueda de prensa.

En Directo

Idoya Noain Presencia en Venezuela por el petróleo Trump aclara que la presencia de militares sobre el terreno es por el petróleo. "Vamos a tener presencia en Venezuela en lo que respecta al petróleo, porque tenemos que tenerla; estamos enviando nuestra experiencia. Así que puede que se necesite algo, no mucho, pero no", ha subrayado.

Mario Saavedra Le Pen se opone: "La soberanía de los Estados nunca es negociable" Le Pen se opone: "hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada". "Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana. Esto sería un peligro mortal, sobre todo cuando el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad"

"Cuba será algo de lo que acabaremos hablando, queremos ayudar a la gente" "Cuba será algo de lo que acabaremos hablando. Cuba es una nación en decadencia ahora mismo, una nación muy deteriorada, y queremos ayudar a la gente. Es muy similar en el sentido de que queremos ayudar a la gente en Cuba, pero también queremos ayudar a las personas que fueron obligadas a salir de Cuba y que viven en este país", ha declarado en la rueda de prensa.

Idoya Noain Trump: "Necesitamos la energía para nosotros y para el mundo" Trump sobre la conversación de Delcy con Marco, dice que ella le ha dicho: “Haremos lo que necesiten. Creo que ella fue bastante amable. Pero realmente no tiene elección”, ha avisado."Sería muy duro para ella ser la líder; no tiene el apoyo ni, con todo respeto, el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", ha añadido. “Queremos rodearnos de buenos vecinos, queremos rodearnos con estabiolidad, queremos rodearnos de energía. Hay enorme energía en el país, es muy importante protegerla, La necesitamos para nosotros y para el mundo y queremos asegurar que la protegemos”, ha admitido.