¿Qué es el Pizzómetro, la señal que anticipó el ataque de Trump a Venezuela y que ya predijo otros conflictos de Estados Unidos?

El ataque de Trump a Venezuela reabre la teoría del ‘pizzómetro’. Un indicador que regisra un aumento abrupto de los pedidos de pizza en momentos de crisis desde centros neurálgicos del gobierno de EEUU, tales como la Casa Blanca y el Pentágono antes de grandes eventos.

Una conjetura que se inició en 1911, durante la invasión iraquí de Kuwait, los pedidos de pizza del Pentágono pasaron de un promedio diario de tres a 101. Se repitió casi 100 años después durante el bombardeo estadounidense sobre Irak en 1998 y ha vuelto a suceder en 2024 y 2026, ambos con Donald Trump en el poder.

En 2024, tras el ataque de Irán a Israel, surgió de de nuevo la palabra Pizzómetro, un curioso indicador que supuestamente revela cuando el mundo está a punto de sufrir una gran crisis, siempre que tenga su origen en Estados Unidos.Esto se debe a que el personal que se desempeña en dichas dependencias debe trabajar más horas de lo habitual, y hasta trasnochar para seguir los eventos críticos que suceden tanto a nivel doméstico como en otras partes del mundo.

El interés por el Pizzómetro se reavivó en 2024 cuando una cuenta de X (Twitter) compartió una captura de pantalla de Google Maps que informaba en tiempo real que la pizzería Papa John's más cercana al Pentágono estaba mucho más ocupada de lo habitual. La información era de aproximadamente las 17:00, hora del Este, momento en el que se conocieron los primeros datos del lanzamiento de drones y misiles contra territorio israelí.

The Papa Johns closest to the Pentagon is far busier than usual pic.twitter.com/Fe7t2HRqAj — lyndon b johnson fancam workers cooperative 🌹 (@lbjfancamcoop) April 13, 2024

Este 3 de enero ha vuelto a suceder. El local Pizzato Pizza, un local ubicado cerca del Pentágono, registró un pico de pedidos a las dos de la mañana, hora en el que se estaba llevando a cabo el ataque a Venezuela y la captura de Maduro y su esposa. 'Pentagon Pizza Report' publicó el aumento de demanda de esta pizzería, que registró más encargos en la madrugada que en el resto del dia.