Jaume Duch: "En un mundo cada vez más competitivo, Europa y Catalunya deben ser capaces de abrirse más"

España y Catalunya celebran este año el 40 aniversario de la adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE), el germen de la actual UE. Para recordar aquel hecho histórico y los retos que tiene por delante el club comunitario y la proyección internacional de Catalunya, EL PERIÓDICO conversa con el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.

¿Qué han significado para España y para Catalunya estos 40 años de pertenencia a la UE?

El cambio ha sido radical, casi de la noche a la mañana. Es evidente que la situación hace 40 años era muy diferente a la de ahora desde muchos puntos de vista, y la posibilidad de integrarse en la CEE cambió muchas cosas, significó un apoyo desde el punto de vista económico muy importante, pero al mismo tiempo supuso entrar en un espacio de democracia, de respeto de las libertades, los derechos humanos y los valores. Participar de la Comunidad Europea fue una forma de consolidar el cambio democrático en España.

¿Cómo tiene previsto el Govern conmemorar el aniversario?

El Govern tiene claro que es importante reivindicar estos 40 años porque han sido seguramente los mejores 40 años de nuestra historia. Además, es el momento de hacer balance. Sólo una cifra: el PIB catalán cuando España entró en la CEE era de unos 38.000 millones de euros, en este momento es de más de 280.000 millones. Pero al mismo tiempo, el Govern quiere aprovechar este año para poner en marcha la reflexión sobre hacia dónde debe evolucionar esta UE para hacer frente a retos muy diferentes y probablemente mucho más difíciles que los de hace unos años. Es la hora de que Catalunya defienda a Europa y es importante que los catalanes nos demos cuenta de que nuestro futuro va ligado de una manera muy evidente al futuro de la propia UE.

¿Cuáles son los retos más relevantes a corto y medio plazo?

Hay muchos en los próximos meses porque la situación del mundo ha cambiado de forma bastante radical. Esto ha alterado los parámetros de las relaciones internacionales y también los parámetros de las propias prioridades de la UE. Una vez más la UE deberá reinventarse y ser capaz de ser flexible para hacer frente a unos retos que van desde la seguridad y la defensa, hasta la competitividad. En un mundo cada vez más competitivo, en el que cada vez hay menos y no más reglas para regular el comercio internacional, Europa debe ser capaz de abrirse más y Catalunya en este sentido también con el resto de Europa.

Se trata de un momento crucial para el proyecto europeo, amenazado desde diferentes frentes, ya sea Moscú, Washington o las fuerzas de extrema derecha dentro mismo de las instituciones europeas. ¿Cómo se contrarrestan estos ataques?

Lo primero que debe hacerse es reconocer el problema, sacar conclusiones. No podemos autoengañarnos. Muchas veces los ataques contra la UE, en el fondo, lo que buscan es atacar los propios sistemas democráticos de los países miembros, atacar el modelo europeo de democracia plena y de respeto a las libertades, los derechos humanos y los valores, y debilitarlo. La UE es el gran escudo democrático de sus Estados miembros y es seguramente la protección más eficaz que tenemos para hacer frente a estos ataques.

Con Trump, la UE ha optado por la táctica del "apaciguamiento" pero, vista la Estrategia de Seguridad Nacional, parece que no está surtiendo efecto. ¿Deberían los Veintisiete y Bruselas ser más contundentes?

Esta estrategia ha acabado de abrir los ojos a los que quizás aún no querían hacerse la fotografía real de la situación. Yo sí veo una reacción más fuerte y, de hecho, la vimos en el último Consejo Europeo, donde los Estados fueron capaces de aprobar una movilización de 90.000 millones de euros para Ucrania. Dicho esto, yo creo que con EEUU debe convivirse y, por tanto, sin ser naifs, debemos saber en qué campos podemos cooperar y en qué otros la cooperación ya no será tan fuerte. EEUU sigue siendo el primer socio comercial de la UE y viceversa, y esto no cambiará. Ahora bien, cuando vemos estos ataques, tenemos que ser capaces de responder poniendo en marcha nuestros propios sistemas de protección, de esa economía social de mercado y de ese régimen de libertades que, al final, es lo que nos hace especiales respecto a otras partes del mundo.

Uno de los objetivos del Govern de Salvador Illa es impulsar el papel de las regiones en la UE. ¿Qué margen real tienen hoy para influir en Bruselas y a qué aspira el Govern?

Quizás pueden jugar más en el futuro, ahí estamos, pero ya juegan un papel importante. En los últimos meses, diferentes organizaciones de regiones potentes, como la propia Catalunya, y el Comité Europeo de las Regiones hemos jugado un papel importante a la hora de oponernos a las primeras ideas que la Comisión tenía sobre cómo organizar la financiación de la UE para los próximos siete años y, sobre todo, qué papel deberían jugar gobiernos subestatales a la hora de programar y ejecutar los programas de gasto. La propuesta que está sobre la mesa ya no es la misma de hace unos meses y esto en muy buena parte es por la presión que hicimos.

¿Tiene futuro la petición de reconocimiento del catalán después de que lleve meses fuera de la mesa del Consejo?

Sí, sí, la negociación sigue. El hecho de que no se haya llevado al orden del día del Consejo es precisamente porque la negociación continúa. Yo comparto el posicionamiento del Gobierno español, que está haciendo muy buen trabajo, que es no volver al Consejo hasta que haya unanimidad en favor de la oficialidad. Lo que se está haciendo ahora es trabajo bilateral con esos pocos países que quedan que aún no ven que haya que tomar esta decisión. Estamos contribuyendo también a este trabajo tanto como podemos con nuestros contactos, con nuestras acciones y soy de los que piensa que esto acabará llegando.

¿Confía en que sea en este 2026?

Me gustaría mucho que fuese en 2026 y haremos tanto trabajo como sea posible.

¿Qué resistencias reales existen dentro de la UE para dar este paso y hasta qué punto son políticas más que técnicas?

Las pocas reticencias que quedan son más bien fruto del desconocimiento respecto al papel que juegan estas lenguas y la importancia que tienen para quien las habla. Yo no pienso que se pueda decir que sean políticas y menos técnicas porque si se puede hablar catalán en el Comité de las Regiones, en el Comité Económico y Social o en el Consejo de Ministros es evidente que se puede oficializar el catalán sin demasiado problema técnico.

El president Illa ha desplegado una gran actividad exterior desde su investidura. ¿Cuál es el balance?

Balance positivo. Este año el president ha podido poner en marcha una política internacional bastante importante con dos viajes a Asia, uno a Japón y Corea y otro a China, y un viaje más recientemente a México. Esto muestra cuáles son las prioridades de este Govern en materia de proyección internacional y sobre todo de proyección económica en este mundo de los aranceles americanos y de ciertas tensiones comerciales.

Para este 2026, ¿qué otras zonas del mundo se plantea priorizar?

Debemos seguir trabajando mucho en el continente asiático. La India o Vietnam también han sido identificados como estratégicos en el Plan Asia del Govern. Si entra en vigor el acuerdo con el Mercosur, debemos extraer las consecuencias sobre nuestra presencia en países como Argentina y Brasil. Pero tendremos que ir mirando a otros lugares. Hay países del norte de África donde ya tenemos una presencia económica, cultural, social importante que deberá desarrollarse. Y queda mucho por hacer en la propia Europa. Si en los próximos meses se va completando el mercado interior europeo esto nos dará muchas más herramientas a la hora de aumentar nuestra interrelación comercial con los otros países de la UE.

El Govern adjudicó a una UTE integrada por la catalana Sirt y la china Huawei un sustancioso contrato para el despliegue de la fibra óptica pública. La oposición ha criticado al Govern por no ajustarse a los criterios de la UE en este aspecto. ¿Cuál es la respuesta del Govern?

Nos hemos ajustado a la legislación tanto a nivel europeo como a nivel español y a nivel catalán, como no podía ser de otra manera, aparte del hecho de que la empresa no la elige el Govern, la elige una mesa de contratación independiente. Y esta mesa lo que debe hacer es no sólo comparar las diferentes ofertas sino sobre todo asegurarse de que las ofertas cumplen con la normativa, como es el caso.

El plan del Govern es abrir tres nuevas delegaciones en el Exterior: China, Canadá y Jordania. ¿Existe un calendario fijado o hay que esperar a tener presupuestos?

No, ya hemos empezado a hacer las gestiones para abrirlas y, por tanto, el calendario en el fondo es el calendario de la facilidad con la que se puedan abrir. Estamos trabajando en paralelo con estos tres países y dependerá también de la tramitación de cada uno de estos países y de sus administraciones.

¿Tiene una previsión?

En los próximos meses.

¿Entonces sería en 2026?

Sí, sí, en todo caso.

¿Tiene el Govern previsto abrir más delegaciones en otros países durante el resto de la legislatura?

No en este momento. Yo creo que hasta que no hayamos acabado de fortalecer las 21 delegaciones existentes y de abrir las tres nuevas no tiene sentido plantearse qué más se quiere hacer.

¿En qué punto se encuentra la creación del cuerpo de funcionarios de acción exterior?

Esto también se ha avanzado. El Parlament aprobó la ley justo antes del verano. Ahora estamos desarrollando esta ley de forma que se pueda publicar un primer concurso de oposición para las primeras plazas de funcionarios de este cuerpo técnico de la Generalitat. Esto significa preparar temarios, pero significa también todo un trabajo que debe realizar la propia función pública de la Generalitat para poder ponerlo en marcha desde el punto de vista administrativo.

¿Qué plazos barajan?

Este trabajo debería estar listo a lo largo de 2026, de modo que pudiéramos empezar a activar este cuerpo a más tardar el próximo año.

"2026 debería ser un año de expansión presupuestaria de la cooperación al desarrollo porque uno de los objetivos de este Govern es que en 2030 lleguemos al famoso 0,7%"

Recientemente anunció un acuerdo entre el Govern y la Comisión Europea para desarrollar un proyecto de cooperación dotado con seis millones de euros, dos de los cuales los aporta Catalunya. ¿Ya se ha decidido la ubicación geográfica y el alcance del proyecto?

Estamos hablando con la Comisión y con otras entidades más pequeñas que participan en este proyecto y yo espero que en pocas semanas podamos decidir cómo queremos hacerlo. Para nosotros es muy importante que esto sirva de piloto de cara a otras posibles iniciativas, debe ser un ejemplo de cómo pueden colaborar administraciones del nivel europeo y del nivel de Catalunya para que se tenga en cuenta no sólo el interés de los Estados sino los intereses particulares de aquellos territorios como Catalunya que ponen una parte de su dinero a cooperación.

De cara a los próximos presupuestos, ¿está previsto aumentar la partida destinada a cooperación?

Sí, por supuesto. Pensamos que 2026 debería ser un año de expansión presupuestaria de la cooperación al desarrollo porque uno de los objetivos de este Govern es que en 2030 lleguemos al famoso 0,7% del presupuesto dedicado a cooperación. Y si queremos llegar a ese 0,7% deberemos hacer un cierto esfuerzo en los próximos años.

¿En qué porcentaje estamos ahora?

En 2024 se llegó al 0,24% y en 2025, a pesar de haber prorrogado presupuestos, la previsión era que llegáramos al 0,26%. Queda mucho trabajo por hacer. Se notan los años de crisis económica y monetaria.