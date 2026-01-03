Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Recuperado el cuerpo sin vida de un niño tras el ataque contra Járkov que deja una treintena de heridos Al menos un niño de tres años ha muerto y otras 30 personas han resultado heridas por un bombardeo atribuido al Ejército de Rusia sobre el centro de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, según las autoridades locales. "Acabamos de encontrar el cuerpo de un niño bajo los escombros. La operación de búsqueda y rescate continúa", ha anunciado el alcalde de la localidad, Igor Terejov, a través de su canal de Telegram, horas después de confirmar que "hasta el momento se han confirmado 30 heridos".

Zelenski informa de un ataque ruso con misiles sobre edificios en Járkov y con víctimas El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov han causado un número indeterminado de víctimas. "Un horrible ataque ruso sobre Járkov", escribió Zelenski al aludir al bombardeo en Telegram, donde explicó que "dos misiles fueron disparados" para impactar en edificios residenciales y causar "un número de víctimas aún desconocido".

Ucrania defiende que su ataque a una ciudad ocupada por Rusia en Jersón tuvo "un objetivo militar legítimo" Las autoridades de Ucrania han defendido este viernes que el ataque ejecutado el jueves contra una localidad de la provincia de Jersón ocupada por las tropas rusas tuvo "un objetivo militar legítimo", después de que Rusia denunciara la muerte de al menos 27 personas en el bombardeo, que alcanzó un hotel y una cafetería en la ciudad de Jorli, a orillas del mar Negro. Fuentes de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania han indicado en declaraciones a la agencia ucraniana de noticias Ukrinform que "las fiestas nocturnas en cafeterías y hoteles en Jorli, imposibles para la población civil por el toque de queda y el estricto régimen de contrainteligencia, están acompañadas por el consumo de alcohol y un comportamiento ruidoso por parte de ocupantes, oficiales del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y policías".

Zelenski nombra al jefe de Inteligencia Kirill Budanov para reemplazar a Andri Yermak, sospechoso de corrupción El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha propuesto este viernes al jefe de la Inteligencia militar, Kirill Budanov, como nuevo responsable de la Oficina Presidencial, puesto en el que reemplazaría a Andri Yermak, caído en desgracia en los últimos meses tras presentar su renuncia por graves sospechas de corrupción. Zelenski ha destacado que Budanov "cuenta con una experiencia especial" en seguridad, diplomacia y en lo relacionado con el desarrollo de las Fuerzas Armadas, tareas en la que se enfocará principalmente la Oficina Presidencial. "Ucrania necesita ahora centrarse más" en estas cuestiones, ha dicho. Budanov tiene ya el encargo de establecer nuevos parámetros y estrategias para la defensa y el desarrollo del Estado ucraniano, según ha trasladado Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram.

Ucrania prevé un ataque ruso de 'falsa bandera' en los próximos días Los servicios de Inteligencia de Ucrania no descartan la posibilidad de que en las próximas fechas, coincidiendo con la Navidad que se celebra en Rusia el 7 de enero, Moscú lance un ataque de 'falsa bandera' en respuesta a la supuesta ofensiva contra la residencia oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, hace unos días. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania sostiene que tras ese supuesto ataque contra la residencia el mandatario ruso en Nóvgorod, el Kremlin está preparando a la audiencia rusa y extranjera para "una mayor escalada" y apuntan a la víspera o durante la Navidad, según el calendario juliano, del 7 de enero.

Borrell avisa: "No se que más hace falta que haga Trump para que entendamos que EEUU y Europa no son los aliados de ayer" El exalto representante de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, ha señalado este viernes que Europa no debería considerar a la Administración estadounidense de Donal Trump como un aliado, basándose en las sanciones a altos cargos europeos y las amenazas para anexionar Groenlandia a EEUU. "No se que más hace falta que haga Trump para que entendamos que Estado Unidos y Europa no son los aliados de ayer", ha señalado Borrell durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Ucrania asegura que solo ataca "objetivos militares" Ucrania solo ataca "objetivos militares", dijo el viernes un portavoz de su ejército a AFP después de que Moscú acusara a Kiev de matar a 27 personas en una acción con drones contra un café y un hotel en un territorio ocupado. "Las Fuerzas de Defensa de Ucrania se adhieren a las normas del derecho humanitario internacional y atacan exclusivamente objetivos militares del enemigo", afirmó su portavoz Dmitro Lijovi.

Rusia frustra un ataque con 66 drones ucranianos, de los que siete se dirigían a Moscú Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 66 drones ucranianos, de los cuales, siete se dirigían a Moscú, informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram. "Entre las 23:00 y las 07:00 (hora Moscú), los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 64 drones ucranianos de ala fija", apuntó la nota ministerial. La mayoría de los drones fueron interceptados sobrevolando las regiones de Samara (veinte), Vorónezh (ocho) y Sarátov (ocho). Siete drones fueron derribados en la región de Moscú, cinco de los cuales se dirigían a la capital.

Detenido un ucraniano con un inhibidor de frecuencias en el Aeropuerto de Varsovia Las autoridades polacas informaron este viernes sobre la detención de un ciudadano ucraniano de 23 años en el aeropuerto internacional de Varsovia-Okęcie, tras ser sorprendido con un sofisticado equipo de radio ilegal capaz de interferir en las comunicaciones aéreas. El sospechoso, identificado como Illia S., despertó las sospechas de los agentes de seguridad al permanecer más de seis horas sentado en una cafetería de la terminal con su ordenador portátil encendido. Tras ser registrado, se comprobó que portaba un dispositivo capaz de operar en las bandas de frecuencia reservadas estrictamente para la radionavegación y las comunicaciones entre las aeronaves y la torre de control. Los investigadores también analizan si el sospechoso pudo haber visitado el aeropuerto en días previos con un patrón de comportamiento similar, y se están revisando imágenes de videovigilancia para reconstruir sus movimientos.