Indra
El Gobierno venezolano califica el ataque de "ruin y cobarde" y comunica que están buscando posibles víctimas

"Nos han atacado, pero no nos doblegarán", ha declarado Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela

DIRECTO | Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas

La televisión estatal venezolana dio una declaración del gobierno acusando a Estados Unidos de "agresión militar grave"

La televisión estatal venezolana dio una declaración del gobierno acusando a Estados Unidos de "agresión militar grave"

LaPresse

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha denunciado este sábado el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, y ha indicado que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos. "Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", ha dicho Padrino López en un vídeo comunicado difundido en redes sociales.

El titular de Defensa ha indicado que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como "ruin y cobarde". En ese sentido, pidió evitar "el caos y la anarquía que -advirtió- son armas tan letales como las bombas". "Nos han atacado, pero no nos doblegarán", ha añadido. Poco antes, el mandatario de la Casa Blanca, Donald Trump, ha informado que había "capturado" y sacado del país a su líder, Nicolás Maduro.

Varias detonaciones se han escuchado la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra y aviones en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, hecho que Caracas denunció como "amenazas" para propiciar un cambio de régimen. Poco después el Gobierno venezolano ha denunciado una "gravísima agresión militar" y ha ordenado el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".

TEMAS

