DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Irán dirige una carta al secretario general de la ONU para protestar por la "injerencia" de Trump
El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para protestar por las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que ha advertido al Gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la su población "si dispara y asesina a manifestantes pacíficos".
"La declaración (...) constituye otro claro ejemplo de injerencia en los asuntos internos de un Estado Parte de Naciones Unidas y viola el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. (...) constituyen incitación a la violencia, la inestabilidad y los actos terroristas dentro de Irán, el Presidente de Estados Unidos amenazó explícitamente a la República Islámica de Irán con el uso de la fuerza y la intervención", reza la misiva recogida por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.
Arabia Saudíconvoca a las facciones del sur de Yemen a un "diálogo" en Riad
Arabia Saudíinvitó este sábado a "todas las facciones del sur" de Yemen a un "diálogo" en Riad para poner fin a los enfrentamientos entre separatistas y demás miembros de la coalición de gobierno.
Los independentistas yemeníes, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, sorprendieron la víspera con el anuncio de una transición de dos años hacia la creación de un Estado autónomo en el sur del país, coincidiendo con unos mortíferos bombardeos sauditas para expulsarlos de allí.
El reciente avance de la facción separatista supone un giro en este complejo conflicto que opone en el país más pobre de la península arábiga al gobierno reconocido por la comunidad internacional y a los rebeldes hutíes respaldados por Irán.
Médicos del Mundo rechaza los argumentos de Israel para suspender su registro para operar en Palestina
La organización no gubernamental Médicos del Mundo ha rechazado este viernes los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Israel para suspender su registro para operar en los Territorios Palestinos Ocupados, después de que se confirmara que es una de las más de 35 ONG afectadas por esta medida, duramente criticada por la comunidad internacional. Médicos del Mundo ha rechazado las "infundadas acusaciones de colaboración con el terrorismo" vertidas por Israel, que afirma que la medida deriva de presuntos lazos de estas 37 organizaciones con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras organizaciones, lo que "afecta gravemente a la acción humanitaria y al acceso a la atención sanitaria de la población palestina", según la oenegé.
Irán vive las mayores protestas desde 2022 entre gritos contra los gobernantes y represión
Irán entró este viernes en el sexto día consecutivo de protestas desatadas por la crisis económica y derivadas en demandas políticas contra la República Islámica, acompañadas de una represión que ha causado varios muertos y más de un centenar de detenidos. Este viernes se registraron nuevas movilizaciones en ciudades como Zahedán (sureste) y Fuladshahr (centro), donde manifestantes corearon consignas contra el liderazgo clerical, entre ellas "Muerte al dictador", según vídeos difundidos por activistas en redes sociales.
Países árabes y musulmanes piden a Israel que permita actuar a las oenegés en Gaza
Nueve países árabes y musulmanes han pedido este viernes a Israel que revoque su decisión de impedir el trabajo en Gaza de las ONG internacionales en un momento especialmente crítico por el temporal de lluvias que está sacudiendo el enclave palestino y que ha dejado ya muertes por hipotermia y por el colapso de edificios debilitados por meses de bombardeos israelíes. La declaración viene firmada por los ministerios de Exteriores de Pakistán, Indonesia, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y, en particular, por las dos grandes potencias mediadoras en el conflicto, Qatar y Egipto, que llaman a un incremento urgente de la entrada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como de materiales de construcción para apuntalar cualquier estructura salvable.
La ONU pide a Israel la retirada del proyecto que contempla la pena de muerte a palestinos en varios casos
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este viernes a las autoridades de Israel que retiren el proyecto de ley que contempla la imposición obligatoria de penas de muerte a palestinos por el asesinato de israelíes, argumentando que la propuesta supone un golpe al Derecho Internacional. "La ONU es muy clara en lo relativo a la pena de muerte y se opone a ella en todas las circunstancias", ha dicho Turk, quien ha recalcado que "es profundamente difícil reconciliar este castigo con la dignidad humana, por lo que genera el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes".
España considera "inaceptable" las trabas de Israel a las oenegés que operan en Gaza y Cisjordania
El Gobierno ha rechazado las medidas que ha adoptado Israel para limitar el trabajo de las ONG -españolas e internacionales-, que operan en Gaza y Cisjordania para atender las necesidades "más básicas" de los civiles palestinos, y ha exigido al Ejecutivo israelí que revoque estas "inaceptables" decisiones. A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, España ha recordado este viernes a Israel su obligación legal de cumplir, como potencia ocupante, con el derecho internacional, incluida la protección de la población civil. Con la revocación de las licencias de estas organizaciones, Israel limita el trabajo de los agentes humanitarios, según el Gobierno, que ha advertido del "severo impacto" que esto tendrá en la ya "catastrófica situación humanitaria" en Gaza y en la Palestina ocupada.
Israel bombardea supuestas "infraestructuras terroristas" de Hizbulá en Líbano
El Ejército de Israel ha lanzado este viernes nuevos bombardeos contra supuestas "infraestructuras terroristas" del partido-milicia chií Hizbulá en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. "Atacados sitios de infraestructura terrorista de Hizbulá en varias zonas del sur de Líbano", ha dicho el Ejército israelí en su cuenta en la red social X, donde ha argumentado que estos lugares "constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano". Así, ha subrayado que los objetivos atacados son "un complejo de entrenamiento utilizado por la Fuerza Raduán de Hizbulá --la unidad de élite del grupo-- para realizar maniobras y entrenar a terroristas", y "estructuras militares que recientemente se utilizaron para almacenar armas para actividades terroristas".
El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre
Al menos un palestino ha muerto y varios han resultado heridos este viernes por disparos efectuados por el Ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre al hilo de la aplicación de la primera fase de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave. Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', los disparos han tenido lugar al sureste de la ciudad de Jan Yunis, sin que por ahora haya más detalles sobre lo sucedido y sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre el incidente.
Trump advierte a Irán de que atacará si "asesina a manifestantes" de las protestas internas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este viernes al Gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la población iraní "si dispara y asesina a manifestantes pacíficos", después de que al menos seis personas, entre ellas un agente, murieran en los enfrentamientos que se produjeron este jueves durante el quinto día de protestas que se celebraron en varias partes del país. "Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", ha escrito Trump en Truth Social, su personal altavoz en redes sociales, desde donde ha advertido de que están "listos y preparados para actuar".
