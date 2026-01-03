DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

