DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Irán dirige una carta al secretario general de la ONU para protestar por la "injerencia" de Trump

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para protestar por las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que ha advertido al Gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la su población "si dispara y asesina a manifestantes pacíficos".

"La declaración (...) constituye otro claro ejemplo de injerencia en los asuntos internos de un Estado Parte de Naciones Unidas y viola el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. (...) constituyen incitación a la violencia, la inestabilidad y los actos terroristas dentro de Irán, el Presidente de Estados Unidos amenazó explícitamente a la República Islámica de Irán con el uso de la fuerza y la intervención", reza la misiva recogida por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.