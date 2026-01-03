Última hora del incendio en el bar Le Constellation en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos y 119 heridos, la mayoría graves

La conmoción es total en Crans Montana, donde emergen detalles de la tragedia

La conmoción es total este segundo día del año en la localidad de esquí de Crans Montana, donde un incendio durante una fiesta de Nochevieja causó cuarenta muertes, la mayoría de personas muy jóvenes, incluso de catorce y quince años, según los llamamientos lanzados por las familias de desaparecidos. Pasadas 36 horas de la tragedia, las autoridades aún no han informado sobre la identidad de las víctimas, aunque el Gobierno de Italia ha señalado que la primera identificada a través del ADN es un adolescente de 16 años de este país. Las autoridades suizas han asegurado que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a conclusiones lo más rápido posible y entregar los restos a sus familiares. Para ello, han señalado que se cuenta con un dispositivo en el que participan 40 expertos forenses que trabajan a contrarreloj en esta delicada y terrible tarea. "Se trabaja sin descanso para aportar respuestas legítimas a todas estas víctimas y sus familias afectadas por este drama sin precedentes; y la primera de ellas es saber si su ser querido forma parte de los heridos o si figura entre las personas que han perdido la vida", dijo hoy a la prensa el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frederic Gisler.