En Directo
Tragedia en los Alpes
Última hora del incendio en el bar Le Constellation en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos y 119 heridos, la mayoría graves
CRÓNICA | Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en la fiesta de Año Nuevo de un bar en una estación de esquí de Suiza
Un incendio en el bar Le Constellation, en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el cantón de Valais (en el sur del país), causó en nochevieja la muerte de al menos 40 personas y 115 heridos. Entre las víctimas la mayoría eran turistas.
EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y todas las reacciones al incendio.
"Mamá, Feliz Año, te quiero": 40 horas después del incendio en Suiza, una madre sigue buscando a su hijo
"No pierdo la esperanza", afirmó el viernes la madre de un adolescente suizo que seguía desaparecido tras el incendio del bar de la estación alpina de Crans-Montana, donde celebraba el Año Nuevo. El último mensaje que Laetitia Brodard, una suiza del oeste de Lausana, recibió de su hijo, a las 00H03, decía: "Mamá, Feliz Año, te quiero". A las 00H06, "le respondí: 'te quiero, cariño'", cuenta la madre. A las 01H28 de la madrugada, vio un video que él había enviado a sus amigos, en el que "estaban todos juntos en la mesa celebrando". A la 01H30, se produjo la primera llamada a la policía para alertar del incendio. "¿Es la mesa de mi hijo la que se prendió fuego? No lo sé. Pasaron 40 horas. 40 horas en las que nuestros hijos están desaparecidos. Necesitamos saber", apostilla la mujer ante varios medios, frente al memorial improvisado a pocos metros del bar Le Constellation, que ardió durante la Nochevieja. El incendio dejó 40 muertos y más de un centenar de heridos, en su mayoría jóvenes.
La conmoción es total en Crans Montana, donde emergen detalles de la tragedia
La conmoción es total este segundo día del año en la localidad de esquí de Crans Montana, donde un incendio durante una fiesta de Nochevieja causó cuarenta muertes, la mayoría de personas muy jóvenes, incluso de catorce y quince años, según los llamamientos lanzados por las familias de desaparecidos. Pasadas 36 horas de la tragedia, las autoridades aún no han informado sobre la identidad de las víctimas, aunque el Gobierno de Italia ha señalado que la primera identificada a través del ADN es un adolescente de 16 años de este país. Las autoridades suizas han asegurado que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a conclusiones lo más rápido posible y entregar los restos a sus familiares. Para ello, han señalado que se cuenta con un dispositivo en el que participan 40 expertos forenses que trabajan a contrarreloj en esta delicada y terrible tarea. "Se trabaja sin descanso para aportar respuestas legítimas a todas estas víctimas y sus familias afectadas por este drama sin precedentes; y la primera de ellas es saber si su ser querido forma parte de los heridos o si figura entre las personas que han perdido la vida", dijo hoy a la prensa el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frederic Gisler.
El dueño del bar suizo arrasado por incendio afirma que se respetaron las normas de seguridad
El dueño del bar suizo arrasado por un incendio mortal durante las celebraciones de Año Nuevo afirmó el viernes a medios de comunicación que se respetaron todas las normas de seguridad. El cumplimiento de las normas de seguridad está en el punto de mira desde el devastador siniestro que se declaró la madrugada del 1 de enero en el bar Le Costellation, ubicado en la prestigiosa estación de esquí suiza Crans-Montana. El siniestro dejó 40 muertos y 119 heridos, mayoritariamente jóvenes, según el balance más reciente. Jacques Moretti, un francés propietario del bar junto con su esposa Jessica, declaró al diario Tribune de Genève que el establecimiento había sido sometido a "tres inspecciones en diez años". Le Constellation, situado en la planta baja de un edificio residencial, tiene una capacidad para 300 personas, además de otras 40 en su terraza, según el sitio internet de la estación de esquí. Varios testigos afirmaron que el espacio de eventos del sótano, donde se inició el fuego, estaba conectado con la planta baja únicamente por una escalera, que algunos describieron como "estrecha".
Las autoridades apuntan a las bengalas como causa del incendio
El incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la exclusiva estación de esquí suiza Crans-Montana fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmaron este viernes las autoridades helvéticas, que trabajan para identificar a las 40 víctimas mortales. Además de los fallecidos, el incendio dejó 119 heridos, varios de ellos en estado crítico. A medida que la magnitud de la tragedia, una de las peores que ha vivido Suiza, comenzaba a hacerse evidente, Crans-Montana parecía envuelta en un silencio cargado de consternación. "La atmósfera es pesada", explicó a la AFP Dejan Bajic, un turista de 56 años de Ginebra que viene a esta estación de esquí, ubicada en el suroeste de Suiza, desde 1974. "Es como un pequeño pueblo, todos conocemos a alguien que conoce a alguien afectado", añadió.
La directora de la ONU en Ginebra, "conmocionada"
La directora general de la sede de la ONU en Ginebra, Tatiana Valovaya, se mostró "conmocionada" por los "trágicos" sucesos que acontecieron este 1 de enero en Crans-Montana, Suiza, el "país anfitrión" de la ONU. "Quiero expresar mis condolencias a las familias de las víctimas y desear una pronta y completa recuperación a todos los heridos", afirmó Valovaya en una publicación en su cuenta de X. La madrugada de este 1 de enero, un incendio en un local nocturno de Crans-Montana, en el cantón de Valais, causó al menos la muerte de 40 personas y heridas a 119.
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, indicó este viernes que entre los heridos en Nochevieja en un bar-discoteca de la estación de esquí suiza de Crans Montana se han identificado por ahora catorce franceses y hay otros ocho a los que aún no se ha podido localizar. En un mensaje en su cuenta de X, el ministro dio esta actualización de las cifras que sigue dejando abierta la posibilidad de que haya franceses entre la cuarentena de muertos.
Francia envía un equipo de médicos militares a Crans-Montana
Francia ha enviado a un equipo de médicos militares franceses a Crans-Montana para llevar a cabo una "misión de evaluación de los heridos por quemaduras con vistas a su evacuación". El equipo lo integran un cirujano plástico, un anestesista y una enfermera especializada, así como un médico de bomberos. Hasta 11 de los 119 heridos serán atendidos en Francia antes del viernes por la noche, indican desde el gobierno galo.
Italia denuncia "violaciones muy graves" del bar incendiado en Suiza
El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha expresado críticas por el incendio en Suiza. "Me parece absurdo usar fuegos pirotécnicos en un lugar cerrado. Evidentemente, algo no ha funcionado", ha afirmado el político italiano, que en estos momentos se encuentra en el lugar de los hechos. "Este desastre me lleva a pensar que algo no ha funcionado", ha insistido.
Por su parte, el embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, ha señalado que, a su juicio, "hubo violaciones muy graves" que provocaron la tragedia. "Suiza es un gran país, con leyes y reglamentos muy estrictos. Nunca había visto una situación de este tipo hasta hoy", ha añadido Cornado, al criticar que la fiesta se estuviese llevando a cabo en "un sótano" con solo "una salida de emergencia".
Irene Savio
Al menos 13 italianos entre los heridos y seis desaparecidos
El Ejecutivo italiano ha confirmado además que, por el momento, 13 ciudadanos italianos figuran entre los heridos y que seis personas permanecen desaparecidas. "Aún no se dispone de datos definitivos sobre el número de fallecidos", han señalado las autoridades. La identificación de las víctimas, han añadido, "resulta especialmente compleja debido a las graves quemaduras sufridas por muchos de los cuerpos". Además de los tres heridos trasladados ayer y los cuatro de hoy, se contempla la evacuación de otras seis personas en los próximos días, conforme a un plan aún por definir.
Irene Savio
Italia moviliza sus efectivos para ayudar a Suiza
El Gobierno italiano ha informado de que equipos de la Protección Civil, personal sanitario especializado y psicólogos italianos trabajan desde ayer sobre el terreno, según un comunicado difundido este viernes.
"Tras los primeros auxilios, prestados con helicópteros de la Protección Civil de la región del Valle de Aosta y con personal sanitario y técnico del rescate alpino valdostano, se activó la Central Remota de Operaciones de Socorro Sanitario (CROSS) para el traslado a Italia de los heridos, incluidos ciudadanos de otras nacionalidades. A los primeros tres pacientes trasladados al hospital Niguarda de Milán se sumó otro evacuado esta mañana; otros tres traslados están previstos para hoy y las evacuaciones continuarán en los próximos días, de acuerdo con un calendario consensuado con las autoridades sanitarias suizas", ha puntualizado la Presidencia del Consejo de Ministros.
