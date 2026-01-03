Colombia refuerza los puntos vitales de su frontera con Venezuela

Colombia ha decidido reforzar los puntos clave de la extensa frontera de más de 2.200 kilómetros que comparte con Venezuela después del comienzo de los ataques norteamericanos contra Caracas y otras ciudades del país vecino. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció a su vez que "todas las capacidades de la Fuerza Pública se encuentran activadas para proteger a la población, activos estratégicos, embajadas, unidades militares y policiales, entre otros, así como para evitar cualquier intento de acción terrorista por parte de organizaciones de crimen transnacional, como el cartel del ELN, la Segunda Marquetalia u otros grupos armados ilegales, en territorio colombiano". Sánchez aludió a las llamadas disidencias de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016 y al Ejército de Liberación Nacional, que tienen fluidas relaciones con el madurismo y operan a ambos lados de la frontera. Con tal propósito se activó a la par un Puesto de Mando Unificado (PMU) para la acción humanitaria en Cúcuta, un paso fundamental entre Colombia y Venezuela "con el fin de atender" a los posibles migrantes venezolanos "y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran”.

El Gobierno dispuso a su vez reforzar "la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela" en Bogotá. El presidente Gustavo Petro estaba reunido desde las primeras horas de este sábado con sus principales colaboradores. "Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", se pronunció de inmediato Petro en la red social X.

La posición de Petro

En el último año de su gestión, Petro es un protagonista lateral pero a la vez significativo de la crisis que ha desembocado en los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano. El mandatario ha mantenido una creciente controversia con su colega Donald Trump, especialmente a partir de los hundimientos de embarcaciones en el Pacífico colombiano. El magnate republicano llegó a calificarlo de "alborotador" y que tuviera "cuidado".

Desde hace semanas, Petro venía alertando sobre los crecientes peligros que terminaron por materializarse. "Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil", dijo.

A su vez, el Gobierno hizo un "llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos". La paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana "deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada". La Cancillería de Colombia "debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional".