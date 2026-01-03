Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escalada de tensión

Colombia moviliza militares a la frontera con Venezuela tras los ataques de EEUU

DIRECTO | Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas

Maduro denuncia "la gravísima agresión militar" de EEUU contra Venezuela

Trump bombardea Caracas y otras ciudades de Venezuela

Trump bombardea Caracas y otras ciudades de Venezuela

Ver galería

Se observa un incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026 / AFP

France Presse

France Presse

Bogotá
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció este sábado que ordenó la movilización de militares a la frontera con Venezuela, luego de ataques de Estados Unidos que según Donald Trump concluyeron con la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Petro calificó las acciones de Washington como una "agresión a la soberanía" de América Latina y dijo que tendrán como consecuencia una crisis humanitaria.

Aunque propuso que la crisis se resuelva mediante el "diálogo", el presidente izquierdista aseguró en la red X que ordenó el "despliegue de la fuerza pública" en la frontera con Venezuela, donde operan diversos grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico.

