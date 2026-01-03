Colombia moviliza militares a la frontera con Venezuela tras los ataques de EEUU

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció este sábado que ordenó la movilización de militares a la frontera con Venezuela, luego de ataques de Estados Unidos que según Donald Trump concluyeron con la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Petro calificó las acciones de Washington como una "agresión a la soberanía" de América Latina y dijo que tendrán como consecuencia una crisis humanitaria.

Aunque propuso que la crisis se resuelva mediante el "diálogo", el presidente izquierdista aseguró en la red X que ordenó el "despliegue de la fuerza pública" en la frontera con Venezuela, donde operan diversos grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico.