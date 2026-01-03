Claves del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela: poder, legitimidad, petróleo y seguridad

Las tensiones de las últimas semanas entre Estados Unidos y Venezuela han culminado la madrugada de este sábado con los bombardeos registrados en Caracas. Según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses, el presidente Donald Trump ordenó los ataques aéreos hace días. Con todo, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han emitido comunicados al respecto, aunque la Fuerza Aérea del país norteamericano sí ha emitido un aviso para prohibir la circulación de aeronaves por el espacio aéreo venezolano.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado la "gravísima agresión militar" en localidades civiles y militares de la capital, así como otros estados centrales como Miranda, Aragua o La Guaira. Según un comunicado leído en la televisión estatal, se ha ordenado el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".

Claves del conflicto

Legitimidad del gobierno venezolano La campaña de presión estadounidense se cimienta en la ilegitimidad del gobierno venezolano, después de que el país norteamericano reconociese formalmente en 2019 a Juan Guaidó como presidente interino en medio de su pulso con Maduro. El debate se reavivó con las elecciones de Venezuela de 2024, cuando el gobierno estadounidense nuevamente sostuvo por medio de funcionarios como Marco Rubio que el presidente venezolano había perdido y, por tanto, no tenía derecho legal a la presidencia.

Reservas de petróleo Las reservas de petróleo de Venezuela, con operaciones ocasionales bajo licencia de Estados Unidos, también se encuentran en el centro del conflicto. El vaivén de la administración de Trump, que ejerce presión al mismo tiempo que gestiona los impactos en mercados energéticos, y la palanca de negociación que estos recursos representan para Maduro lo sitúan como un elemento central del enfrentamiento.