Fuerte presencia policial
"Fuera 'yankees' de América latina": Barcelona protesta contra "la agresión imperialista" de Trump a Venezuela
La movilización se ha desarrollado bajo una fuerte presencia policial y sin que se registraran incidentes graves, aunque los mensajes y símbolos empleados han evidenciado un alto nivel de tensión política
Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de la captura de Nicolas Maduro, la rueda de prensa de Trump y las reacciones políticas
Esta sábado se ha celebrado en Barcelona una manifestación ante el Consulado venezolano en protesta de la "agresión imperialista", según han calificado los organizadores, contra Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro. Según Guardia Urbana, el acto ha reunido a unas 400 personas y ha obligado a desplegar un importante dispositivo policial en la zona.
Durante la mayor parte de la protesta, los manifestantes han coreado de forma reiterada el cántico "Alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina". Es un lema político y canción popular de la izquierda latinoamericana que simboliza la vigencia del ideario bolivariano, la lucha antiimperialista, la soberanía de los pueblos y la unidad regional. Asimismo, se han exhibido numerosas pancartas, entre ellas una con el mensaje literal "Fuera 'yankees' de América Latina".
La movilización se ha desarrollado bajo una fuerte presencia policial y sin que se registraran incidentes graves, aunque los mensajes y símbolos empleados han evidenciado un alto nivel de tensión política. La protesta se enmarca en una serie de acciones impulsadas por colectivos solidarios con Venezuela, que denuncian la intervención y la presión de Estados Unidos sobre el país sudamericano.
El centro de Barcelona tiene en marcha este sábado por la tarde dos concentraciones: a favor y en contra del ataque a Venezuela, separadas y sin incidentes destacables. En el Arc de Triomf están concentrados sobre la 19 los contrarios al presidente Nicolás Maduro, y han entonado el himno venezolano. La concentración que critica el ataque de Estados Unidos está a la misma hora en la plaza Urquinaona, ante el Consulado del país, y se han quemado dos banderas estadounidenses.
