Hallan restos de una embarcación en la zona donde buscan a los valencianos desaparecidos en Indonesia

Agentes de la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (Basarnas) investigan el hallazgo de restos de una embarcación en la zona del operativo que ha sido inspeccionada este viernes para tratar de localizar los cuerpos del entrenador del Valencia Femenino B , Fernando Martín Carreras, y dos de sus hijos, que siguen desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia , cuando la embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30, hora local del pasado 26 de diciembre de 2025.

Aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial, los investigadores ven "poco probable" que se trate de la embarcación en la que viajaban los seis miembros de la familia valenciana. Así lo hace sospechar el tamaño de los restos que han sido hallados este viernes en las islas más cercanas a Padar, donde se han centrado los trabajos de rastreo este viernes. Esta octava jornada ha estado marcada por el refuerzo tecnológico que se ha sumado en el operativo, desplegando equipos sonar y drones térmicos para mejorar la búsqueda, según ha detallado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere (Basarnas), Fathur Rahman.

Once embarcaciones y 60 personas

El operativo ha estado constituido por casi 60 personas, una reducción respecto a días previos, repartidos en 11 embarcaciones para peinar la zona del estrecho y sus derivadas, combinando observación visual y patrón de barrido. A ello se ha sumado el dron térmico, instrumento que ha acelerado el rastreo de superficie y litoral, además del sonar para inspeccionar el subsuelo marino cuando la visibilidad es mala o la corriente impide el buceo prolongado. "Estamos usando cuatro equipos de sonar para buscar el pecio en el fondo marino. Esperamos que el pecio sea visible para que podamos bucear hasta él y encontrar a las tres víctimas atrapadas en su interior", indicó personal involucrado en el operativo.

Más concretamente, el sonar permitirá ver el fondo marino en momentos de poca visibilidad y la cámara térmica detectará diferencias de temperatura entre la superficie y la tierra. De hecho, uno de los equipos de sonar, que puede detectar objetos a hasta 200 metros de profundidad y cartografiar el fondo marino, llegó el miércoles desde Yakarta y ya fue desplegado la víspera.

Familiares de los desaparecidos acudieron este viernes al puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para agradecer el esfuerzo a los equipos y desearles suerte.