Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Este pasado fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron en Florida para ultimar los detalles de la propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Rusia insta al responsable de Derechos Humanos de la ONU a "condenar públicamente" el ataque ucraniano con 24 muertos en Jersón Rusia ha instado este jueves al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y su Oficina (ACNUDH), a "condenar públicamente" el ataque ucraniano con drones que ha dejado al menos 24 muertos y medio centenar de heridos en la localidad de Jorli, en Jersón, en la costa ucraniana del mar Negro controlada por las fuerzas rusas. "Exigimos que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y su Oficina, así como los respectivos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, condenen públicamente y a la mayor brevedad posible el monstruoso atentado terrorista perpetrado por el régimen de Kiev en la región de Jersón", ha declarado el representante permanente de Rusia ante la sede de la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov, en un comunicado difundido en Telegram por la misión rusa en las instituciones internacionales de la ciudad suiza.

Zelenski subraya que la entrada en la UE de Ucrania es parte de las garantías de seguridad El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves que la entrada de su país en la Unión Europea (UE) forma parte de las garantías de seguridad a las que aspira Kiev, en el marco de los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra de agresión rusa. En un mensaje publicado en X tras hablar con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, Zelenski subrayó que "la membresía de Ucrania en la UE es una de las garantías de seguridad para nosotros, y por nuestra parte siempre estaremos haciendo lo necesario".

Decenas de personas mueren en un ataque con drones ucranianos en una región ocupada por Rusia Las autoridades de la región de Ucrania de Jersón, ocupada parcialmente por Rusia, denunciaron la muerte de 24 personas en un ataque con drones ucranianos contra un hotel cerca del mar Negro. "Según información preliminar, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. Muchos murieron quemados vivos. Un niño murió", informó el gobernador regional prorruso, Vladímir Saldo, a través de Telegram. Según el gobernador los drones transportaban material incendiario, antes usado para quemar los campos de cultivo de la región ocupada. "Así es la paz que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski afirma buscar", añadió después de que el Kremlin acusara a Ucrania de atacar la residencia de Putin con drones el pasado fin de semana con el supuesto objetivo de minar las negociaciones entre ambos países para alcanzar una paz.

Kiev reivindica un ataque con drones sobre una refinería al suroeste de Rusia Un ataque con drones de Ucrania tuvo como objetivo en la madrugada de este miércoles la refinería rusa de Tuapse, en el suroeste de Rusia, donde se estima se procesan 12 millones de toneladas de cruzo anuales. Según informó la agencia ucraniana 'Ukrinform', que citó fuentes de la inteligencia militar de Ucrania, las instalaciones de la refinería fueron atacadas con éxito en un "ataque con dron". El medio ucraniano 'Ukrainska Pravda' detalló que fuentes del Ministerio de Defensa indicaron que se vieron afectadas oleoductos y equipos de la terminal costera de la refinería rusa. "El personal de la Dirección General de Inteligencia felicita sinceramente a los siervos rusos por las próximas fiestas y les presenta de todo corazón estos fuegos artificiales de Año Nuevo", citó el 'Ukrainska Pravda' a las fuentes militares que informaron sobre el ataque.

Rusia derriba 86 drones ucranianos sobre tres regiones rusas y Crimea Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 86 drones ucranianos sobre tres regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Los sistemas de defensa antiaérea activos interceptaron 86 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram. La mayoría de drones fueron derribados sobrevolando el mar Negro (56). El resto fueron destruidos en las regiones de Briansk (nueve), Lípetsk (ocho), Crimea (ocho) y Krasnodar (cinco). En Krasnodar, a orillas del mar Negro, resultaron heridas dos personas.

El Jefe del Estado mayor ruso inspecciona la agrupación militar Norte que combate en Ucrania El Jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, inspeccionó las tropas de la agrupación militar Norte, que combate en las regiones ucranianas de Zaporiyia y Járkov, entre otros territorios, informó este miércoles el Ministerio de Defensa. "El General del Ejército Valery Gerasimov, Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia y Primer Viceministro de Defensa de la Federación Rusa, inspeccionó el progreso de las misiones de combate de las formaciones y unidades de la agrupación militar Norte", informa Defensa, citado por TASS. El alto mando se jactó de que la agrupación haya capturado 950 kilómetros cuadrados y 32 localidades.

Rusia detuvo en 2025 más de 300 personas por sabotear líneas de transporte, la mitad niños El Ministerio del Interior ruso reveló este martes que durante el transcurso del año fueron detenidas más de 300 personas que trataron de sabotear las líneas de transporte nacionales, la mitad de ellas menores de edad. En 2025, "más de 300 personas fueron detenidas por sabotear instalaciones de transporte e incendiar infraestructuras. Desafortunadamente, más de 150 eran menores de edad", declaró el responsable de transporte de Interior, Oleg Kalinkin, citado por TASS. En total, se registraron "más de 400 actos ilegales contra las instalaciones de transporte" de los cuales la mitad fueron resueltos.

Al menos un civil muerto y cuatro heridos por ataque de drones en región rusa de Bélgorod Al menos un civil ruso murió y otros cuatro resultaron heridos tras ataques de drones en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informó hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "Durante un nuevo ataque del Ejército ucraniano murió un civil, cuatro resultaron heridos", señaló en Telegram. Gladkov señaló que en la autopista Grúshevka-Piátnitskoye del distrito Volokonovski murió una mujer tras el impacto de un dron FPV ucraniano contra el automóvil en el que viajaba.

Putin firma un decreto para el reclutamiento de reservistas para defender infraestructuras El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy un decreto para el reclutamiento masivo de reservistas para la defensa de infraestructuras críticas del país. El correspondiente documento, publicado en el portal de información legal del Estado ruso, señala que el reclutamiento tiene como fin "garantizar la protección de infraestructuras críticas u otras instalaciones de servicios públicos". El mandatario ruso encargó al Gobierno elaborar la lista de instalaciones críticas y al Ministerio de Defensa, el listado de unidades de las Fuerzas Armadas que se ocuparán de estas actividades.