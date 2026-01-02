DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El Ejército israelí reafirma su determinación «absoluta» para desarmar a Hamás en 2026
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, aseguró este miércoles que la determinación del Ejército para desarmar a Hamás y a otras milicias gazatíes durante el 2026 "es absoluta", informó en un comunicado. "No cederemos y continuaremos operando hasta que el último rehén caído, el sargento de policía Ran Gvili, sea enterrado en Israel", dijo el militar según la nota oficial.
En vigor el veto a 37 ONG que operan en Gaza, que deberán salir de allí antes de marzo
Este jueves 1 de enero entró en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo, periodo que el Gobierno israelí les da para completar el cese de sus actividades.
El Ejecutivo israelí anunció esta semana la retirada de las licencias a estas organizaciones afirmando que no habían completado un proceso de registro que aprobó en marzo de 2025 y fue ampliamente criticado por las oenegés. Dicho proceso, para el que Israel alegaba "razones de seguridad" de cara a detectar "terroristas", comprende entre otras cosas la obligación de las organizaciones de dar el Gobierno israelí información sensible como los nombres de todos sus empleados.
La ONU ve "escandalosa" la revocación de Israel de la actividad de las ONG en Gaza
El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha tachado de "escandalosa" la decisión de Israel de revocar los permisos de operaciones a 37 organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza. Sus críticas se unen a las que han llegado también desde la Unión Europea o Médicos Sin Fronteras.
Netanyahu insiste que "quedan cosas por terminar" en Gaza, apuntando al desarme de Hamás
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes haber logrado "grandes cosas" en la Franja de Gaza, pero ha advertido que aún hay otras "por terminar", en concreto, "desarmar" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al que ha atribuido 20.000 combatientes, "todos armados con rifles Kalashnikov". "Hemos logrado grandes cosas, pero aún tenemos cosas por terminar. Una de ellas es desarmar a Hamás", ha declarado en una entrevista con la cadena estadounidense Newsmax en la que ha insistido en que "eso es parte del acuerdo" mediado por la Administración de Donald Trump, quien "no pudo haber sido más explícito al respecto" para el israelí.
Irán denuncia amenazas de Trump y advierte de una respuesta firme ante cualquier agresión
Irán denunció este miércoles las recientes amenazas militares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la República Islámica, calificándolas de una flagrante violación del derecho internacional, y advirtió de una respuesta firme ante cualquier agresión. "Amenazar con el uso de la fuerza contra Irán constituye una violación manifiesta de la Carta de la ONU, que prohíbe cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía nacional de los Estados", afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en una carta dirigida a sus homólogos de diversos países, según informó la agencia IRNA.
Araqchí pidió a la comunidad internacional que "condene de forma clara y contundente" las amenazas planteadas por Trump tras su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Florida, el lunes.
El mandatario estadounidense amenazó con "erradicar" cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país persa durante la guerra de 12 días en junio.
Trump reiteró su respaldo total a Israel frente a lo que describió como "la amenaza iraní".
El jefe de la diplomacia iraní recordó los bombardeos israelí-estadounidenses contra Irán en junio y afirmó que las recientes amenazas "reflejan la clara evidencia de la mala fe de Washington", en la continuidad de una "conducta ilegal y agresiva", cuyas consecuencias —advirtió— recaerán sobre
Los ataques en Gaza se mantienen pese al alto el fuego
Los ataques aéreos israelís tuvieron como blanco este martes lugares al norte de Rafah y al este de Jan Yunis, el campamento de Maghazi en el centro de Gaza y Beit Lahiya en el norte de la Franja, informa Al Jazeera. Las fuerzas israelís han llevado a cabo ataques en toda la Franja de Gaza, mientras los palestinos desplazados sufren las inundaciones por las fuertes lluvias invernales.
Aumenta la tensión en el golfo Pérsico
La tensión se está desatando en el golfo Pérsico. El consejo presidencial de Yemen ha cancelado el acuerdo de defensa con los Emiratos Árabes Unidos por su abierto apoyo a los separatistas del Consejo de Transición del Sur. Arabia Saudí también ha advertido a EAU de que su posición en Yemen supone una amenaza a la zona y a Arabia Saudí en concreto. blicado el 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025
Rashad al-Alimi, jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, decidió cancelar el acuerdo de defensa conjunto con los Emiratos Árabes Unidos.
Las fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos en Yemen deben retirarse en 24 horas, dice Al-Alimi, anunciando un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo en todos los puertos y cruces durante 72 horas.
Unas 150 entidades firman un manifiesto que pide suspender el Barça-Maccabi del 6 de enero
Un total de 150 organizaciones sociales, sindicales y políticas de Catalunya han reclamado que no se dispute el partido de baloncesto entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, correspondiente a la jornada 20 de la Euroliga y previsto para el 6 de enero en el Palau Blaugrana. La demanda se recoge en un manifiesto impulsado por la plataforma Prou Complicitat amb Israel, que asegura que existe un amplio consenso social y político en Catalunya para exigir la suspensión del encuentro, anunciado por el FC Barcelona a puerta cerrada. Entre las entidades firmantes figuran organizaciones vecinales y sociales como la FAVB, LaFede.cat, el Sindicat de Llogateres y SOS Racisme Catalunya, así como los sindicatos CCOO y UGT de Catalunya.
RSF España hace balance de 2025: "Israel rompe en Gaza todos los límites de las vulneraciones a la libertad de prensa"
Reporteros Sin Fronteras España (RSF España) hace balance de 2025 y pone título al año informativo: "Israel rompe en Gaza todos los límites de las vulneraciones a la libertad de prensa". Así lo indica la vicepresidenta de RSF España, Edith Rodríguez Cachera, en una entrevista concedida a Europa Press para hacer balance de ejercicio y abordar los principales retos que tiene por delante la profesión periodística en 2026. Preguntada sobre cuáles han sido los principales motivos de alerta en España en 2025, Rodríguez apunta que "la polarización se contagia a medios cada vez más politizados sin disimulo y dispara el odio a los periodistas". Así, la vicepresidenta de la ONG cree que las acciones judiciales "abusivas" y los ataques en la cobertura de manifestaciones se vuelven "los dos principales síntomas del odio a los periodistas" por parte de figuras políticas o del público "polarizado".
Netanyahu vuelve a alimentar la inestabilidad en Oriente Próximo
El balance de la reunión el lunes entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sirvió para alimentar la inestabilidad de Oriente Próximo. Trump avisó de que apoyará un ataque de Israel si se reactiva el programa de misiles iraní (aquí, más información). Paralelamente, el reconocimiento israelí de Somalilandia ha tenido implicaciones estratégicas y elevado la tensión internacional al establecer relaciones con la región separatista de Somalia.
