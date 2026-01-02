DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado / EFE

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

DIRECTO GAZA | Trump advierte a Hamás que debe aceptar el desarme para la segunda fase de la tregua

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Ucrania niega el ataque a la residencia de Putin y acusa a Rusia de boicotear las negociaciones de paz

Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves

Bolsonaro recibe alta médica y vuelve a prisión tras ocho días hospitalizado

Trump anuncia que retira a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

Al menos seis muertos en Irán durante el quinto día consecutivo de protestas contra el Gobierno

Mamdani toma posesión como alcalde de Nueva York y marca el inicio de "una nueva era" en la ciudad

Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en la fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí suiza

