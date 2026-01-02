DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Irán denuncia amenazas de Trump y advierte de una respuesta firme ante cualquier agresión

Irán denunció este miércoles las recientes amenazas militares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la República Islámica, calificándolas de una flagrante violación del derecho internacional, y advirtió de una respuesta firme ante cualquier agresión. "Amenazar con el uso de la fuerza contra Irán constituye una violación manifiesta de la Carta de la ONU, que prohíbe cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía nacional de los Estados", afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en una carta dirigida a sus homólogos de diversos países, según informó la agencia IRNA.

Araqchí pidió a la comunidad internacional que "condene de forma clara y contundente" las amenazas planteadas por Trump tras su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Florida, el lunes.

El mandatario estadounidense amenazó con "erradicar" cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país persa durante la guerra de 12 días en junio.

Trump reiteró su respaldo total a Israel frente a lo que describió como "la amenaza iraní".

El jefe de la diplomacia iraní recordó los bombardeos israelí-estadounidenses contra Irán en junio y afirmó que las recientes amenazas "reflejan la clara evidencia de la mala fe de Washington", en la continuidad de una "conducta ilegal y agresiva", cuyas consecuencias —advirtió— recaerán sobre