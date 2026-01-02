En Directo
Tragedia en los Alpes
Última hora del incendio en el restaurante Le Constellation en estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves
CRÓNICA | Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en la fiesta de Año Nuevo de un bar en una estación de esquí de Suiza
Un incendio en el restaurante 'Le Constellation', en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el cantón de Valais (en el sur del país), causó en noche vieja la muerte de al menos 40 personas y 115 heridos. Entre las víctimas la mayoría eran turistas.
EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y todas las reacciones al incendio.
Jóvenes italianos y franceses, entre las víctimas
El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró a la cadena italiana Rete 4 que alrededor de 15 italianos habían resultado heridos en el incendio y que un número similar seguían desaparecidos. La cancillería francesa añadió que nueve de sus ciudadanos figuran también entre los lesionados y que otros ocho seguían desaparecidos. Se teme que la edad de las víctimas sea muy baja.
Los servicios sanitarios de Valais están saturados tras la catástrofe
Durante la emergencia, el servicio de urgencias del principal hospital del Valais se saturó, por lo que algunos heridos fueron trasladados a Lausana, Ginebra o Zúrich, e incluso a Francia e Italia. La Unión Europea informó que está en contacto con las autoridades suizas para proporcionar asistencia médica.
Unas bengalas, posible causa del incendio
Varios testimonios, difundidos por medios suizos, franceses e italianos, apuntan a bengalas colocadas en botellas de champán que el personal del sitio levantaba en el aire como parte de un "espectáculo" habitual para los clientes que hacían pedidos especiales en sus mesas. "Había unas señoras, camareras, con botellas de champán con pequeñas bengalas. Se acercaron demasiado al techo y, de repente, se incendió", aseguró un testigo al medio italiano Local Team.
El número final de víctimas podría aumentar, según fuentes policiales
El número exacto de personas que estaban en el bar sigue sin estar claro, y la policía no ha especificado cuántas siguen desaparecidas. El comandante de la policía local, Frédéric Gisler, añadió que, "dado el carácter internacional de la estación de Crans, es de esperar que haya ciudadanos extranjeros entre las víctimas".
Suiza decreta cinco días de luto tras el trágico accidente
El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, calificó el incendio de "una tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes", y anunció que las banderas ondearán a media asta durante cinco días.
La mayoría de las víctimas, turistas jóvenes
Por el momento se desconoce qué originó el fuego en la discoteca Le Constellation, que causó al menos 40 muertos y 115 heridos, muchos de ellos de gravedad. Con capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, el local era muy frecuentado por turistas extranjeros, especialmente jóvenes.
Continúa la identificación de víctimas tras el incendio mortal
La investigación e identificación de víctimas continuó el viernes tras el incendio en un bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana en Nochevieja, que dejó alrededor de 40 muertos y 115 heridos, según el jefe de la policía local. Se están desplegando importantes recursos "para identificar a las víctimas y devolver los cuerpos a sus familias lo antes posible", declaró Béatrice Pilloud, fiscal del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza. "Este trabajo podría durar varios días", añadió el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.
Los peores incendios en discotecas en las últimas décadas
El incendio en un bar de la estación de esquí Crans-Montana, en Suiza, que ha dejado una cuarentena de muertos en la noche de Año Nuevo, se inscribe en una larga lista de siniestros en discotecas particularmente mortíferos. Con 492 muertos, el siniestro en el club "Cocoanut Grove" de Boston (Massachusetts), el 28 de noviembre de 1942, es considerado como el peor incendio de este tipo. Desde 1970, al menos 21 incendios que dejaron 40 o más muertos arrasaron discotecas en todo el mundo.
Nueve franceses heridos y ocho desaparecidos
Nueve ciudadanos franceses resultaron heridos en el incendio de Crans-Montana, en Suiza, y otros ocho siguen desaparecidos, según un nuevo informe publicado este jueves por la noche por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Previamente había indicado que seis ciudadanos franceses habían resultado heridos en el incendio accidental, que habría dejado 40 muertos y más de 100 heridos. En este momento, "no podemos descartar la posibilidad de que haya ciudadanos franceses entre las víctimas del incendio, cuya identificación aún está en curso", añadió el ministerio en un comunicado. Además, tres heridos han sido trasladados a hospitales franceses en Lyon y París. "Dos son pacientes franceses y uno es de nacionalidad suiza", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores a France Info TV. En total, "el Ministerio de Salud ha movilizado 19 camas —15 camas para adultos y cuatro pediátricas— para alojar a los heridos si las autoridades suizas lo desean y lo necesitan", añadió. El traslado de los heridos a hospitales franceses está en marcha, según las mismas fuentes.
Entre una docena y una quincena de italianos hospitalizados y al menos 16 desaparecidos
En el incendio accidental ocurrido la noche de Año Nuevo en un bar abarrotado de la estación suiza de Crans-Montana, las autoridades italianas han confirmado que hay ciudadanos italianos entre las víctimas: el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha señalado que entre una docena y una quincena de italianos están hospitalizados y que al menos 16 figuran como desaparecidos, aunque el balance sigue siendo incierto. Tres jóvenes italianos han sido trasladados en helicóptero desde Sion al hospital Niguarda de Milán, especializado en grandes quemados, con quemaduras en el 30–40% del cuerpo y en estado estable tras ser intubados; otros dos pacientes muy jóvenes permanecen en estado crítico en hospitales de Berna y Zúrich y podrían ser trasladados más adelante.
