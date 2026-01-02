Éste es el detalle español en la toma de posesión de Mamdani como alcalde de Nueva York

"Yo, Zohran Kwame Mamdani, juro solemnemente que cumpliré la Constitución de Estados Unidos, la Constitución del Estado de Nueva York y la Carta de la ciudad de Nueva York y que cumpliré fielmente las obligaciones del cargo de la Alcaldía de Nueva York con la mejor de mis capacidades". Son las palabras con las que el dirigente demócrata de 34 años tomó posesión de su cargo, un acto protocolario celebrado en la madrugada de este 1 de enero con un toque valenciano de fondo: las columnas diseñadas por el arquitecto Rafael Guastavino.

Mamdani tomó posesión de su nueva responsabilidad como el alcalde 112 de la historia de Nueva York, y el segundo más joven, en la madrugada del miércoles al jueves en un escenario distinto: la Old City Hall, la histórica estación de metro que se encuentra justo debajo de la sede de la Alcaldía de la localidad, en pleno Manhattan. La elección del lugar buscaba ser “un testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad”, afirmó el ya nuevo alcalde.

La novedosa elección del lugar ha permitido presumir de una de las grandes aportaciones de un arquitecto valenciano a Nueva York. Y es que la conocida como Estación Fantasma tiene un claro sello valenciano, en concreto, de Rafael Guastavino, nacido en el Cap i Casal en 1842, pero cuyos principales hitos llegaron en Estados Unidos, hasta tal punto que el periódico The New York Times lo bautizó como "el arquitecto de Nueva York" cuando falleció en 1908, a los 65 años de edad.

Mamdani llega a la estación City Hall de Nueva York para su toma de posesión. / Yuki Iwamura / AP

Su mayor incorporación ha quedado reflejada en las centenares de miles de visualizaciones que ha tenido en YouTube la emisión del acto protocolario de Mamdani. Porque si se revisa el vídeo, las letras donde aparece el nombre de la parada de metro 'City Hall' están impresas sobre unas bóvedas de ladrillo que diseñó Guastavino. Estas forman parte de una aportación técnica propia, la llamada bóveda tabicada o 'Guastavino system', un elemento que permite techos más grandes, con menos costes y además era resistente al fuego en un momento de grandes incendios en la ciudad.

El sello de Guastavino se puede ver en más de 300 edificios de la ciudad de Nueva York el Museo Metropolitano, el puente de Queensboro o el Oyster Bar de la Grand Central Station neoyorquina así como en otras localidades estadounidenses como la Biblioteca Pública de Boston, el Museo Nacional de Washington o la Universidad de Harvard. Sus restos reposan en una cripta de la basílica de San Lorenzo de Asheville, que él mismo diseñó en 1905, mientras que su obra sigue erigiéndose en escenario de momentos históricos como la asunción del primer alcalde musulmán de Nueva York.