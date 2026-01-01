Así se vivió el incendio en una estación de esquí de Suiza que ha dejado varias decenas de muertos

Un incendio declarado durante la fiesta de Año Nuevo en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana (cantón suizo de Valais), ha provocado "decenas de muertos —medios locales reportan, de momento, un total de 47 víctimas— y alrededor de un centenar de heridos, varios de ellos graves. El fuego se habría desencadenado tras una o más explosiones registradas hacia la 1.30 de la madrugada, cuando en el interior del local se encontraban entre 300 y 400 personas, además de otras en el exterior, lo que desató escenas de pánico y una evacuación caótica.

Aunque la investigación sigue abierta, las autoridades apuntan de forma preliminar a un accidente posiblemente relacionado con pirotecnia o una explosión interna, pese a que en la localidad se habían prohibido los fuegos artificiales por razones medioambientales. Un amplio operativo de emergencias —con bomberos, ambulancias y helicópteros— logró controlar el incendio, mientras los heridos fueron trasladados a varios hospitales del cantón, con el Hospital de Sion atendiendo los casos más críticos.

Júbilo antes de la tragedia

Pese a la prohibición explícita de pirotecnia en la estación de esquí por motivos medioambientales, las principales hipótesis apuntan a que esta podría ser la causa del fuego. Según testimonios presenciales, una fuerte explosión tuvo lugar antes de que las llamas se expandiesen por todo el local.

De hecho, hay imágenes de los instantes previos a la tragedia en las que se observan fuegos artificiales y bengalas entre los asistentes.

Escenas de pánico

En vídeos difundidos a través de redes sociales se aprecian los primeros instantes de pánico y caos dentro del establecimiento y, luego, los evacuados ya en el exterior del recinto, asediado por las llamas.

Comunicado de la estación de esquí

Trascendidos los hechos, la estación de esquí se ha hecho eco de los "trágicos acontecimientos" por medio del siguiente comunicado, emitido a través de su perfil de Instagram: "Con profunda tristeza y gran emoción afrontamos los trágicos acontecimientos ocurridos en nuestro destino durante la noche del 31 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias".

A su vez, han agradecido a "todas las personas y a los servicios de emergencia que prestaron ayuda y que continúan haciéndolo" y han facilitado el número de la línea de ayuda habilitada por la policía cantonal (0848 112 117).