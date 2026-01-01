"Una bengala incendió el techo y todo el mundo gritaba", relata una superviviente del incendio mortal del bar Le Constellation en Suiza

Dos jóvenes francesas que estaban en el bar de la estación de esquí suiza de Crans Montana en el que se declaró un incendio mortal esta Nochevieja han relatado cómo se produjo y propagó el fuego, cómo huyeron y el pánico que se generó entre los asistentes que intentaban huir. "Todo el mundo gritaba", ha destacado este jueves una de estas dos jóvenes al contar al canal francés BFMTV lo que vivieron y que el origen de la tragedia fueron unas bengalas o artificios pirotécnicos que decoraban unas botellas de champán, recoge EFE.

Emma y Albane, que se encontraban celebrando el Fin de Año en el bar Le Constellation observaron que el incendio prendió cuando alguna de esas bengalas se acercó al techo, que era de madera.

"En unas decenas de segundos", ha indicado una de ella, las llamas se propagaron por toda la discoteca, que estaba en el sótano de un local que constaba de dos plantas. Luego el fuego se extendió también a la planta baja en dos o tres minutos.

Las dos clientas francesas salieron corriendo y gritando del local y, cuando echaron la vista atrás, observaron que había varias personas quemándose, de las alrededor de 200 que calculan que había en el bar en el momento de los hechos.

Una de ellas se cayó en la escalera, empujada por un movimiento de los que querían evacuar el bar, y se hizo daño en la rodilla.

Rompieron los cristales para salir

Como la puerta era muy pequeña para dar salida a todos los que querían huir de las llamas, una de las personas que se encontraban allí rompió uno de los cristales.

Según el relato de ambas chicas, los bomberos y las policías llegaron "en unos minutos" después del inicio de la tragedia que les pareció accidental. No escucharon ninguna explosión.

Las autoridades suizas han anunciado que el incendio causó "decenas de muertos" y "un centenar de personas heridas, muchas gravemente".

El Ministerio francés de Exteriores ha señalado en un comunicado que tiene noticia de que hay al menos dos franceses entre los heridos, que han sido inmediatamente asistidos por los servicios sanitarios suizos, sin descartar otras víctimas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha manifestado en su cuenta de X una "profunda emoción" por el incendio y ha enviado al pueblo suizo y a las autoridades helvéticas, en nombre de Francia un mensaje de "plena solidaridad", así como el "apoyo fraterno".