Decenas de muertos
No hay constancia de víctimas españolas en el incendio en una estación de esquí en Suiza
El Ministerio de Asuntos exteriores ha difundido el teléfono +41848112117 para informar a familiares
Directo | Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana
Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en la fiesta de Año Nuevo de un bar en una estación de esquí de Suiza
La policía suiza teme que haya extranjeros entre víctimas de incendio en estación de esquí
Por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio que esta madrugada ha destruido un bar en la estación de esquí suiza de Crans Montana, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según estas fuentes, el cónsul general en Ginebra, quien ha estado desde primera hora en contacto con autoridades suizas, confirma que por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio.
En todo caso, desde el Ministerio han señalado que las autoridades suizas han difundido el teléfono +41848112117 para información a familiares.
La Policía suiza teme que entre las víctimas mortales y heridos en el incendio que arrasó esta madrugada un bar en la localidad de Crans Montana haya probablemente varias personas extranjeras que se encontraban en esta estación de esquí para recibir el año nuevo.
"En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero", ha dicho a EFE el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.
