Manifestaciones
Al menos dos muertos en Irán durante el quinto día consecutivo de protestas contra el Gobierno
Las víctimas fallecieron por disparos de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Lordegan, durante un enfrentamiento con manifestantes que protestaban por el deterioro de la situación económica
EP
Al menos dos personas han fallecido este jueves en enfrentamientos con la policía durante el quinto día consecutivo de manifestaciones antigubernamentales en varias provincias de Irán, especialmente por el deterioro de la situación económica y la crisis energética.
Las víctimas mortales se han registrado en la ciudad de Lordegan, después de que varias personas lanzaran piedras a edificios como la oficina del gobernador o la mezquita, y a los agentes de las fuerzas de seguridad, según la agencia semioficial de noticias Fars. Asimismo, han quemado neumáticos y han intentado incendiar infraestructura civil.
La organización no gubernamental Hengaw, con sede en Noruega, ha confirmado este balance de víctimas mortales "después de que las fuerzas represivas del Gobierno abrieran fuego contra los manifestantes", indicando que tenían 21 y 28 años. También ha recibido información sobre un tercer manifestante fallecido, pero todavía no ha sido confirmado.
Por su parte, el fiscal general del condado de Kodasht, Kazem Nazari, ha dicho en declaraciones recogidas por la televisión pública iraní, IRIB, que "algunas personas han provocado disturbios coreando consignas desestabilizadoras y realizando actos destructivos", lo que ha dejado un agente muerto, trece heridos y 20 manifestantes detenidos.
"Gracias a la actuación decisiva del sistema judicial y a la cooperación de los servicios de Inteligencia, seguridad y orden público, la situación en el condado ha vuelto a la calma y se han tomado las medidas necesarias para mantener la seguridad", ha expresado.
La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes se produce además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos, como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.
